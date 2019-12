"Mo' ch'e' Natale tu che fa' ": gli appuntamenti natalizi a San Marco in Lamis

"Mo' ch'e' Natale tu che fa' ", oltre ad essere un omaggio a Joseph Tusiani, il nostro grande poeta sammarchese emigrato in America, e' una domanda che rivolgiamo a tutti voi per esortarvi a rimanere a San Marco e a seguire le attivita' natalizie del territorio.

Ogni anno il cartellone natalizio e' frutto del dialogo tra l'Amministrazione, le associazioni, le scuole e quanti hanno idee da mettere in campo. Ogni anno si susseguono riunioni per confrontarsi, per valutare le idee e per predisporre il necessario supporto da parte dell'Amministrazione. San Marco c'e' e ha tanta voglia di fare e di impegnarsi per la riuscita di ogni singola iniziativa.

Adesso tocca a tutti noi far si' che tutto questo abbia successo con la nostra partecipazione ed il nostro entusiasmo.

L'Amministrazione Comunale augura a tutti voi Serene Festivita' in compagnia dei vostri cari. "Rassicuriamo la cittadinanza che e' stata nostra premura prodigarci per le luminarie fin da quando abbiamo iniziato ad occuparci dell'organizzazione natalizia. Il ritardo nell'allestimento non dipende da noi purtroppo e ci sara', sia pur con un po' di ritardo rispetto ai tempi che ci nn auspicavamo" fanno sapere dall'amministrazione comunale