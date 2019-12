San Marco in Lamis accende il Natale: mercatini, casa di Babbo Natale, musica e animazioni in Corso Matteotti

L’Associazione BorgoMagna organizza una due giorni il 21 e 22 dicembre a San Marco in Lamis su Corso Matteotti e concluderà le attività natalizie come sempre il 6 Gennaio al Teatro Giannone con il Concerto dell'Epifania condotto da Luigi Mossuto.

BorgoMagna in Corso è pensata per animare il corso nel periodo natalizio organizzando degli stand e attività complementari che abbelliscano la cittadina per grandi e piccini.

La due giorni è programmata in sinergia con l’Amministrazione comunale. Csv Foggia, Radio Cattolica San Bernardino San Marco in Lamis.

L’inizio è fissato alle ore 17.00 fino alla tarda serata e saranno presenti:

-Mercatini di Natale a cura dei ragazzi della “Compagnone” coordinata dalla professoressa Angela Coco;

-Esposizione manufatti artigianali natalizi a cura dell’Avis e Casa Famiglia;

-Casa di Babbo Natale con animazione per i bambini;

-Stand Screppedde degli “Scout”

-Stand panettone artigianale “Noir”

-Stand “Fornai per un giorno- Forno San Marco”

-“Pillole Live”- trasmissione radiofonica in diretta dal Corso con vari ospiti musicali condotta da Donato Parisi e Carla Cera;

-Artisti vari che si esibiranno dal vivo sul corso;

-“Li Spruvviste” nel corso;

E tanto altro ancora. Appuntamento per Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre a San Marco in Lamis.