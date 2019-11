Natale e Roseto Valfortore: torna la Fabbrica degli Elfi

Giunti alla terza edizione, anche quest'anno con il Natale a Roseto ritorna la magia de "LA FABBRICA DEGLI ELFI"



I boschetti incantati, gli elfi, la magia delle luci, i laboratori di dolci, di cioccolato, la tradizionale processione dei "FAGGHJE e poi l'arrivo di Babbo Natale e della Befana, tutto questo e tanto altro è il nostro Natale 2019.



E voi siete pronti a festeggiarlo con noi?!



Questo il programma completo degli eventi:



Ultima settimana di novembre 2019 - Convegno Aree Interne



1 dicembre 2019 "Ralph De Palma" - Arrivo Corsa Auto d'Epoca



8 dicembre 2019 - Inaugurazione Luminarie

Laboratorio degli Elfi in collaborazione con Istituto d'Arte "Staffa-Dell'Aquila" di Trinitapoli



13 dicembre 2019 - Giardino dei Libri



14 dicembre 2019 - Laboratorio degli Elfi



15 dicembre 2019 - Laboratorio di Cioccolato in collaborazione con Ass. "I Diversabili"



20 dicembre 2019 - Laboratorio dei Dolci



21 dicembre 2019 - Laboratorio degli Elfi



22 dicembre 2019 - Spettacolo di Magia



23 dicembre 2019 - Arrivo di Babbo Natale con Spettacoli van



24 dicembre 2019 - Tradizionale processione "FAGGHJE" caratteristiche torce giganti



26 dicembre 2019 - Tombolata di Natale presso la Casa di Riposo



28 dicembre 2019 - Spettacolo Teatrale a cura di Compagnia Teatrale "Don Michele Marcantonio"



29 dicembre 2019 - Tombolata in Famiglia per grandi e piccini presso la Ludoteca



6 gennaio 2019 - Arrivo della Befana & Giardino dei Libri