Peschici festeggia l'Immacolata e dà il via alle festività: casa di Babbo Natale, pesca di beneficenza e lotteria solidale

Come da tradizione, in occasione dell'apertura ufficiale delle Feste, le Maestranze attive dell'Associazionismo peschiciano, per domenica 8 dicembre 2019, hanno organizzato un ricco Programma, qui di seguito illustrato:

Ore 16.00: Inaugurazione "Casa di Babbo Natale" ( con animazione e mascotte), che resterà aperta fino a lunedì 6 gennaio 2020, con giochi, attività ludiche, balli, canti, musica, merende, etc. Il progetto artistico-culturale è firmato dall'Ass. "Insieme Siamo Liberi";

Ore 17.00: Pesca di Beneficenza, allestita dall'Ass. "Amici dei Bambini";

Ore 18.00: Arrivo di "Babbo Natale" in carrozza, con le bici della "Polisportiva" e le Majorette dell'Asd "Athletic Club". Seguirà, la consegna delle "letterine" e/o delle "palline" dei Bambini a "Babbo Natale", con la partecipazione degli "elfi" del Comitato "Peschici Eventi". Si invitano, pertanto, tutti i Bambini a scrivere la "letterina" e/o decorare una "pallina" da portare a "Babbo Natale", che sarà felice di fare anche una foto ricordo;

Ore 19.00: Estrazione dei 3 biglietti vincenti della II Edizione della Lotteria Solidale, Ass. "Amici dei Bambini".

I proventi di tutte le iniziative, come già annunciato, saranno devoluti in beneficenza, per far visita ai piccoli pazienti di alcuni presidi ospedalieri. Durante l'Evento, l'Amico Mimmo Tozzi, in anteprima assoluta, canterà il brano musicale, "che sarà di noi", scritto ed arrangiato da Lui, che farà da colonna sonora al Santo Periodo. Non mancheranno, ancora, un sacco di...sorprese, per tutte le età!