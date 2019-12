A Orsara apre la Fabbrica della Fantasia

Un luogo incantato dove leggere favole e fiabe, partecipare a laboratori e spettacoli musicali e di magia, vivendo la meraviglia del Natale insieme agli altri bambini: tutto questo è la Fabbrica della Fantasia, lo scrigno di spazi e attività in cui sarà trasformato Palazzo De Gregorio, a Orsara di Puglia, da domenica 22 dicembre e fino al 5 gennaio 2020. L’Associazione Holladura e il Comune di Orsara di Puglia hanno condiviso l’intento di trasformare un edificio storico del paese in un contenitore in cui bambini e ragazzi possano divertirsi, imparare, stare insieme per assaporare fino in fondo la magia del Natale attraverso il racconto, la musica, gli spettacoli di magia e i laboratori. La Fabbrica della Fantasia sarà inaugurata alle ore 17, domenica 22 dicembre. Lunedì 23, grazie alla collaborazione di Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi all’interno de La Magna Capitana, la prima iniziativa sarà incentrata sui libri e le letture in tema natalizio. Sempre lunedì 23, alle ore 17, Palazzo De Gregorio diverrà un teatro per accogliere bambini, ragazzi e adulti che assisteranno allo spettacolo musicale Peter Pan, a cura di Antonio Francesco Parisi. Il 27 dicembre, la Fabbrica della Fantasia darà spazio al laboratorio musicale “Suoni autunnali tra San Pietroburgo e New Orleans”. Il 2 gennaio sarà la volta de “I Viaggi di Gulliver”, spettacolo musicale che sarà messo in scena alle ore 17, a cura di Antonio Francesco Parisi. Spettacolo di Bolle di Sapone il 4 gennaio e di micromagia il 5 gennaio.

Gallery