Ticket gratuiti alla 'Città di Babbo Natale' (per i delusi del grande villaggio di Milano). Selvaggia Lucarelli: "Geniali a Lucera"

"Avete presente la storia del villaggio di Babbo Natale a Milano che sembra la periferia di Bucarest, con il Babbo Natale che un pomeriggio è andato via incazzato per la ressa e che ho documentato nel video di domenica scorsa? Beh, a dimostrazione che si può essere piccoli, avere pochi soldi ma idee geniali, a Lucera, in provincia di Foggia, hanno confezionato questo video che sfotte con eleganza il villaggio milanese per promuovere la loro bellissima 'città di Babbo Natale', creata con la collaborazione di tanti volontari del posto che volevano regalare un sogno a questo piccolo comune". Così Selvaggia Lucarelli rilancia l'iniziativa del Comune di Lucera: "ingresso gratuito a tutti i 'delusi' dal villaggio milanese, garantisce il sindaco Antonio Tutolo. Evviva la creatività!", conclude Lucarelli | IL VIDEO