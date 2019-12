Dal centro alle periferie, il Natale abbraccia tutta la città: "Foggia è di tutti"

Anche quest'anno Foggia si avvicina al Natale con un cartellone ricco e, se possibile ancora più variegato. "Il Volo dei desideri" con l'accensione dell'albero in Piazza Cavour è stato un piacevole incipit: "Quest'anno avremo una copertura ancora più capillare delle vie con le luminarie, e anche il cartellone cerca di non trascurare nessuna zona della città, in particolare quelle legate al distretto urbano del commercio", spiega a FoggiaToday l'Assessore alle attività produttive Claudio Amorese.

"La politica del sostegno ai commercianti è funzionale perché loro sono parte integrante del progetto, insieme alle associazioni volontariato, alle compagnie teatrali e a tutti i soggetti promotori di un miglioramento della nostra città".

Come detto, il programma sarà ricco e variegato,dai mercatini agli spettacoli musicali, dalle mostre agli spettacoli delle street band, fino agli elfi, e alle mascotte, senza dimenticare Libando, che per la prima volta si sposterà nella villa comunale: un intrattenimento itinerante "che non vuole tralasciare nessuno, perché Foggia è di tutti".

Il tutto nel rispetto del decoro: "Come Amministrazione chiediamo maggiore decoro rispetto al clima natalizio. Dobbiamo registrare gli aspetti importanti, come il rispetto dell'ambiente, il potenziamento della raccolta, un piano di sicurezza. Rispetto agli anni scorsi chiediamo che la musica parta dopo l'ora di pranzo".

“Anche quest’anno il Natale per Foggia sarà un momento straordinario. Anche quest’anno le festività natalizie saranno caratterizzate da una miriade di eventi, iniziative, manifestazioni. Una consuetudine che si rinnova, confermando l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione comunale. La risposta della città si è già dimostrata meravigliosa in occasione del Volo dei desideri e dell’accensione dell’albero in piazza Cavour, in una serata magica per emozioni e senso di comunità. È questo lo spirito che anima l’attività che ormai da sei anni mettiamo in campo. Un lavoro fatto di sacrificio, idee ed amore per Foggia: dagli spettacoli musicali a Libando, dai mercatini agli appuntamenti dedicati ai più piccoli fino al centro cittadino vestito a festa nella giornata del 24 di dicembre, senza dimenticare le borgate e le aree più periferiche della città. Un vero e proprio brand, arricchito quest’anno dalla presenza della ruota panoramica e dalla valorizzazione della Villa comunale, che fa di Foggia un punto di riferimento provinciale e la rilancia come un’eccellenza dell’intera Puglia", ha dichiarato il sindaco Franco Landella.