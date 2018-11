Un viaggio nella magica atmosfera natalizia, tra luci e colori, enogastronomia e artigianato, ambientata nello splendido scenario di un dei Borghi più belli d’Italia. L’ evento, organizzato in concomitanza delle festività natalizie, avrà luogo nei giorni 7-8-9 Dicembre 2018 nel Borgo Antico di Bovino.

Vera novità di questo Natale 2018 sarà la tre giorni di Sagra dei Sapori Natalizi. Una passeggiata tra vicoli, sapori, storia e tradizione del Borgo Antico, alla scoperta dei prodotti enogastronomici tipici della tradizione natalizia bovinese ( baccalà, calzoncelli, pettole, canestrelle e tante altre prelibattezze). Gli stand enogastronomici saranno presenti nella Piazza Guido Paglia, Piazza Marino Boffa e Piazza Duomo e saranno accessibili ai visitatori giorno 7 Dicembre a partire dalle ore 19,00 e nei giorni 8 e 9 Dicembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

La valorizzazione dell’ artigianato, troverà il giusto spazio con l’ implementazione dei mercatini, inscenati e adornati nelle tipiche casette di legno. E ancora, Arte e Cultura con visite guidate nel Borgo, l’ esposizione dei presepi nelle Chiese del paese e laboratori natalizi. Questi ultimi, organizzati dalla Pro Loco di Bovino, vedranno la realizzazione di creazioni natalizie adoperando l’ arte del riciclo, partendo da bottoni, pailettes, orecchini, stoffe, collane e tanti altri oggetti.

La Magia del Natale nel Borgo Antico di Bovino continua con le luminarie, pronte a dar luce e colore a vicoli e non solo, musiche, animazione per le vie del Borgo e tante altre iniziative. Un evento che nasce dalla collaborazione tra amministratori, Pro Loco, artigiani, commercianti, confraternite, associazioni culturali e volontari. Vi aspettiamo Venerdì 7 Dicembre 2018 ore 19,00 con l’ accensione dell’ Albero di Natale, delle luminarie su Corso Vittorio Emanuele e l’ apertura contestuale della Sagra dei Sapori Natalizi e dei mercatini dell’ artigianato.



Per informazioni : Pro Loco/InfoPoint Bovino +39 0881966475 / +39 3338391890 oppure pagina Facebook Città di Bovino Eventi e Comunicazioni.