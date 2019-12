San Severo si prepara al Natale: luminarie, filodiffusione, alberi di Natale e pista di pattinaggio

Anche per il 2019, come da tradizione in occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere una serie di manifestazioni.

“Grazie ad una sinergia complessa, ma altamente positiva – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio - tra l’Amministrazione Comunale, le Istituzioni scolastiche, la Consulta delle Associazioni, le Associazioni territoriali, i Centri Integrativi di Via–CIV abbiano allestito un programma completo ed affascinante. San Severo offrirà gioiosa ed ospitale nel periodo delle feste, spazio alla valorizzazione del centro cittadino con tanti momenti, nel contempo, di aggregazione sociale e di incontro per famiglie e per turisti che transitano, in questo particolare periodo dell’anno, nel Territorio di Capitanata”.

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato una ricca programmazione di eventi: “Per l’intero periodo delle festività – continua il Sindaco Miglio - sono previsti spettacoli, incontri culturali, attività socio-ricreative, luminarie nelle vie cittadine, filodiffusione nel centro storico, addobbi e decorazioni tra cui: alberi veri da ubicare in piazza della Repubblica e in piazza Municipio; alberelli per le scuole di competenza comunale; pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Incoronazione. Intendo esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento a quanti si sono attivati per rendere corposo e il più possibile coinvolgente il programma: in particolare la squadra assessorile ed i consiglieri comunali, le Istituzioni scolastiche, la Consulta delle Associazioni e le Associazioni territoriali, i Centri Integrativi di Via – CIV. Grazie di cuore a tutti e soprattutto buon divertimento a tutti i sanseveresi!”.