Dalla Casa di Babbo Natale al Presepe Vivente, dal Natale in Grotta e alla Befana in Piazza: il magico Natale a San Giovanni Rotondo

Il Natale 2019 e dintorni a San Giovanni Rotondo non è come tutti gli altri. Non è solo lo spettacolo di luci e di colori in ogni angolo della città a catturare lo sguardo dei suoi visitatori, specie quello curioso e festante dei bambini.

Ciò che stupisce in questa edizione è l’azione sapiente e coordinata dei suoi organizzatori, Amministrazione Comunale, collaboratori e associazioni dei commercianti, perché nulla è lasciato al caso e perché ogni cosa è stata pensata per tutti i palati.

Un ricchissimo programma che si sviluppa attorno ad alcuni attrattori fondamentali, degni dei più lungimiranti manuali di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, applicati alla cultura e alla tradizione. Il merito va riconosciuto soprattutto ai tre ideatori del format, all’intraprendenza e alla professionalità dei sangiovannesi Damiano Fiore, Cisky Grifa e Michele Valerio, un sodalizio d’eccezione che ha permesso di realizzare un sontuoso cartellone di iniziative attorno ai classici natalizi, di donare un tocco di vivacità e di condivisione per il bene comune della comunità.

Ecco allora che, oltre al popolare incanto della Casa di Babbo Natale, all’affascinante Presepe Vivente, al suggestivo Natale in Grotta e all’emozionante Befana in Piazza, si aggiungono all’elenco dei principali attrattori il Giardino Incantato, la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio e la realizzazione del Parco Avventura. Questo è solo un assaggio, promettono gli organizzatori. Basta consultare il programma completo per capire che stavolta, a San Giovanni Rotondo, si fa sul serio.

