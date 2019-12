L'Immacolata accende il Natale sui Monti Dauni: a Roseto Valfortore parte la Fabbrica degli Elfi

L'Immacolata per Roseto Valfortore, piccolo borgo dei monti dauni e tra i borghi più belli d'Italia, significa dare inizio alle festività natalizie, significa dare inizio alla Fabbrica degli Elfi.

Si parte domenica 8 dicembre ore 18,00 con la banda "CITTA' DI ROSETO" che allieterà tutte le vie del paese girando e suonando musiche natalizie.

Alle 18,30 tutti a piazza Bartolomeo III di Capua per dare inizio al corteo, con l'accensione degli addobbi natalizi fino ad arrivare al Bosco degli Elfi, fulcro del progetto "LA FABBRICA DEGLI ELFI".

Il corteo sarà accompagnato sempre dal complesso bandistico del piccolo borgo, con mercatini natalizi e zucchero filato, caldarroste, pop corn e crep per i piccini a fare da cornice