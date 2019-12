Natale a Monte Sant'Angelo: tutti gli eventi nella città dei due siti Unesco

Natale nel centro storico, per i bambini, con i nonni, cinema per famiglie… e poi concerti, teatro, mercatini artigianali, artisti di strada e zampognari, i concerti degli studenti degli Istituti scolastici: è il Monte Sant’Angelo Christmas Festival 2019, il programma degli eventi natalizi promosso dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni della Città dei due Siti UNESCO.

IL PROGRAMMA COMPLETO

In programma:

NATALE NEL CENTRO STORICO E L'ARRIVO DEI MAGI

23-26-27/12 con presepe vivente, percorso antichi mestieri, la Grotta della Natività, mostra presepi artistici, eventi

5/1 L’arrivo dei Magi al Santuario

NATALE PER I BAMBINI

8/12 Villaggio di Babbo Natale in Piazza Duca d’Aosta

14-21/12 e 4/1 Nati per Leggere in Biblioteca

20/12 e 2/1 Laboratori dei dolci e della Calza della Befana presso il MeTA - Museo Etnografico Tancredi

22/12 Arrivano gli elfi di Babbo Natale al Castello

5/1 Aspettando la Befana in Piazza Duca d’Aosta

NATALE CON I NONNI

9-10-12 e 19-20-22/12 Visita all’RSA, RSSA e Casa di riposo

12/12 Pettolata

5/1 Concerto di Natale con Music Terapy e l’intervento del Maestro Gianpio Notarangelo (Auditorium Markiewicz)

I CONCERTI

7/12 ConcertANT (Auditorium Principe)

30/12 ERICA MOU nella Green Cave

2/1 Pepper and the Jellies, the Christmas dance (Auditorium Principe)

4/1 Scapestro (Biblioteca)

MERCATINI

7-8 / 14-15 / 21-22 dicembre Maninarte - mercatini artigianali nel Castello

CINEMA PER FAMIGLIE

15/12 e 3-5-12/1 CinemARCI (Auditorium Principe)

CHRISTMAS SCHOOL CONCERTS

18-19/12 musical Istituto Comprensivo “Tancredi-Amicarelli” (Auditorium Principe)

20 e 23/12 musical Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (Auditorium Principe)

22 e 23/12 concerto studenti Istituto Superiore “Gian Tommaso Giordani” (Auditorium Markiewicz del Santuario)

TEATRO (Auditorium Principe)

22/12 La cantata dei pastori di Gruppo TeatroMonte

26/12 Teatro dei burattini “Le fate raccontano” di Teatro del Pollaio

28 e 29/12 Teatro Civile Festival con “Ade e Persefone” di Piccola Compagnia Impertinente e "Taborre e Maddalena" di Armamaxa

3/1 Sale (del sapere aspettare) con Donato Emar Laborante (Biblioteca)

ARTISTI DI STRADA, ZAMPOGNARI, BANDA itineranti

27/12 e 4/1 artisti di strada

13-20-24/12 e 5/1 zampognari

22/12 Banda di Monte Sant’Angelo

