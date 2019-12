Il GrandApulia si trasforma nella casa del Natale: luminarie, flash mob, gospel, giochi per bambini e Santa Claus in barba ed ossa

Sorprendente, originale e capace di unire tradizione e innovazione. Il Natale del GrandApulia si presenta così e regala ai suoi clienti un mese di atmosfere magiche e tante novità. Ed ecco che le classiche luminarie lasciano spazio alle strofe di due celebri canzoni natalizie: “A Natale puoi” e “Oh, happy day” che illuminano i soffitti delle gallerie del centro commerciale. Quelle stesse canzoni, sabato 7 dicembre, saranno cantate dai ragazzi dell’“Angel Chorus" di Cerignola, diretto dal Maestro Raffaella Cardinale. Dopo un flashmob nelle gallerie del centro commerciale, il coro si esibirà anche in un breve concerto in piazza centrale.

Nella più classica delle atmosfere natalizie non può di certo mancare la Casa di Babbo Natale, con i suoi ambienti curati e pronti ad accogliere, fino al 6 gennaio, laboratori creativi con attività artistiche e manuali e un fitto calendario di eventi tra recite di bambini, saggi di danza e musica. Nei weekend del 14 e 15 e del 21 e 22 dicembre ci sarà anche Babbo Natale in ‘barba e ossa’, pronto a prendere in consegna le tante letterine scritte dai bambini che sceglieranno il GrandApulia.

Nella casa di Babbo Natale si potrà entrare fisicamente ma anche virtualmente, scaricando gratuitamente sul proprio smartphone, a partire dal 6 dicembre, l’applicazione “Un sacco retrò”, che farà vivere a grandi e piccoli una divertente esperienza digitale a caccia di giochi vintage. Il fitto calendario di eventi proseguirà anche in occasione delle aperture straordinarie del GrandApulia, previste nelle seguenti giornate:

08 dicembre: apertura galleria 10-22 | area ristorazione 10-24 - 24: apertura galleria e area food 10-20 - 25: galleria chiusa | cinema 16:30-24:00 e area ristorazione 17:30-24:00 - 26: apertura galleria 10-22 | area ristorazione 10-24 - 31: apertura galleria e area food 10-19