Natale ad Apricena: un mese ricco di eventi, tra Notte bianca, concerti e laboratori:

L'Amministrazione Comunale di Apricena, come ogni anno, ha programmato le manifestazioni culturali per il periodo Dicembre-Gennaio, in concomitanza delle imminenti festività.

"Tante le proposte arrivate in Comune - dichiarano dall'assessorato alla Bellezza, Carla Antonacci e Anna Maria Torelli - massima partecipazione e condivisione con associazioni, commercianti, parrocchie, istituti scolastici, attività commerciali e cittadini. Siamo soddisfatte ed orgogliose che da anni, il programma degli eventi sia estivi che invernali, sia frutto della sensibilità dell'Amministrazione Comunale a collaborare con la cittadinanza, al fine di rendere viva la città e dare respiro economico al nostro tessuto commerciale.

Tra i tantissimi eventi in calendario, ricordiamo la Notte Bianca il 22 Dicembre, i concerti a Casa Matteo Salvatore, le attività per i bambini, i tanti doni, il Christmas Village della Vigilia di Natale, la festa del laureato, gli eventi telethon, le luminarie e tanto tanto altro. Invitiamo i nostri concittadini a vivere serenamente le prossime festività, a divertirsi e consumare nella nostra città, ormai anche meta frequentatissima di tanti cittadini dei comuni limitrofi, a testimonianza che dopo un lungo periodo di buio, con il lavoro realizzato invece negli ultimi anni, siamo diventati attrattivi. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, TUTTI" - concludono Torelli e Antonacci.