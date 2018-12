Natale a San Severo: gli eventi in programma

L’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e le Associazioni del territorio, in vista del Santo Natale, ha organizzato il NATALE IN CITTA’ 2018, una serie di eventi e di attrazioni per le vie della città e nei contenitori culturali comunali, per creare un’atmosfera suggestiva e trasmettere a tutti lo spirito del Natale.

“In questi momenti di organizzazione degli eventi per il Santo Natale nella nostra città si è pensato – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – di allestire una serie di manifestazioni in grado di venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, sia i più piccoli, che gli adulti. Tante le attrazioni previste in diverse zone della città, in perfetta armonia con la Consulta, con le Associazioni e con i CIV dei commercianti di San Severo. Quest’anno la città si presenta ricca di colori e luci con le luminarie e alberi natalizi che sono stati installati non solo nel centro storico, ma anche in altri punti ugualmente frequentati. Gli appuntamenti sono stati ideati per trasmettere divertimento e allegria sino al giorno dell’Epifania. Desidero ringraziare pubblicamente la Consulta delle Associazioni e le Associazioni del territorio, tutti gli Assessori che, ognuno per il suo ruolo, hanno fornito l’apporto necessario per offrire alla città un Natale gioioso ed anche i Consiglieri Comunali dott.ssa Arcangela De Vivo e Sandra Cafora, che hanno seguito insieme con gli Assessorati l’organizzazione degli eventi. Grazie infine agli sponsor (Fratelli Ricciardi I Rigattieri e Trame Tessili & Design di Michela Tota) per la loro squisita disponibilità ed il valido supporto”.

“Anche quest’anno – aggiunge l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – gli eventi natalizi partiranno l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale (alle ore 11,30), allestita come lo scorso anno nei locali di Palazzo Celestini – residenza municipale -. Si prosegue in giornata con gli eventi organizzati dalla Consulta e da tutte le Associazioni in onore della “Concetta” e delle tradizioni popolari legate all’Immacolata Concezione. Ci saranno inoltre nei prossimi giorni mercatini allestiti in Piazza Carmine, spettacoli gratuiti per i bambini e adulti in vari punti della città, una mostra fotografica nella Galleria Comunale Schingo dedicata alla Pace nel mondo. Inoltre proporremo dei concerti nel Foyer del Teatro Giuseppe Verdi (aperti gratuitamente al pubblico): Napoli in…canta con Antonio Raspatelli ed I TERRAZZANI della Pro Loco. Quindi un concerto nell’incantevole cornice di Piazza Cattedrale con l’Orchestra di Fiati Città di San Severo. Segnaliamo anche l’attrazione fantastica del Teatro dei Burattini dei F.lli Ferraiolo che si terrà per due giornate”.

“La caratteristica principale di questa programmazione – conclude l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti – è data dal coinvolgimento del mondo del terzo settore cittadino, che testimonia che la nostra cittadinanza è una vera e propria comunità attiva che sa stare insieme. Ogni singolo evento coinvolge le associazioni, le istituzioni ed i cittadini ed intende promuovere la capacità di collaborare e fare rete”.

Questo il programma completo di NATALE IN CITTA’ 2018.

8 dicembre ore 11,30 - Palazzo Celestini Piazza Municipio “Inaugurazione Casa di Babbo Natale” a cura della Consulta delle Associazioni, Art Village, Proloco e Valorizziamo San Severo ore 17,00 - Via Luisa Fantasia Giochi di squadra e di strada A seguire animazione musicale e convivialità ore 18,30 - Piazza Incoronazione Presentazione Restauro Fontana di Piazza Incoronazione ore 18,30 - Istituto Salesiani Via San Giovanni Bosco “A Cungett ai Salesiani” Santa Messa - Degustazione prodotti locali - Accensione Gran Falò.

8-9 dicembre Piazza Carmine Mercatini della PROLOCO

9 dicembre ore 10-13 e 18-21 - Corso Garibaldi Attività di Fundraising a cura della Croce Rossa Italiana Comitato San Severo-Torremaggiore ore 10- 13 - Piazza Allegato “Aspettando il Natale: bici per tutti e per tutti i gusti” a cura di FederSport ore 20,00 - Palazzo Celestini Casa di Babbo Natale Le melodie del Natale con il “Coro Musicanto”

13 dicembre ore 20.30 - Teatro Comunale G. Verdi Stagione di Prosa Spettacolo “Bella Figura” con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, David Sebasti e con Simona Marchini

14 dicembre ore 19,30 - Cattedrale Santa Maria Assunta “Coro di voci bianche” diretto dal M° Luca Testa

15 dicembre ore 17,00 - Piazza Municipio “Stelle di Natale a Quattro Zampe” Sfilata canina a cura di CoscienzAnimale ore17,00 - Chiostro Palazzo Celestini Mercatino Pro Telethon a cura del Circolo didattico San Francesco ore 19,30 - Parrocchia di San Berardino “Concerto di Natale” ore 20.00 - Teatro comunale Concerto di Natale - Serata di beneficenza a favore della ricerca di Casa Sollievo della Sofferenza

16 dicembre ore 17,00 - Piazza Municipio Mercatini tenuti dalle Associazioni Esposizione di Pigotte per raccolta fondi da devolvere all'Unicef a cura della scuola De Amicis ore 18, 00 - Foyer Teatro Comunale Inaugurazione mostra “Urban Center” ore 18, 00 - Istituto Salesiani “Presepe Vivente” a cura de “Il Centro del Sorriso” Piazza Carmine Mercatini della PROLOCO

17 dicembre ore 9,30 - Piazza Municipio Addobbo Albero di Natale a cura di ANTEA e Circoli didattici San Benedetto e De Amicis ore 18,30 -Biblioteca A. Minuziano “Coniugare Tradizioni e Legalità“ a cura di Inner Wheel- Rotary - Interact

18 dicembre ore 20,30 - Teatro Comunale Stagione di Prosa Spettacolo “A Christmas carol” musical

19 dicembre ore 11,30 - Biblioteca Comunale Natale in dono Città cardioprotetta Donazione di 4 defibrillatori a cura di MG Communication mattina - Ospedale Civile Teresa Masselli Distribuzione di regali agli ammalati di vari reparti da parte dei Volontari AVO Festa di Natale con gli ospiti del SPDC a cura del personale del reparto e dei volontari AVO ore 20,00 - Piazzale Cattedrale “Note di Natale” con l’Orchestra di Fiati “Città di San Severo” diretta dal M° Antonello Ciccone

20 dicembre Apertura del mercatino di Natale con laboratori per bambini

ore 18,00 - Piazza della Repubblica Teatro dei burattini dei fratelli Ferraiolo (in caso di pioggia Foyer Teatro)

21 dicembre ore 18,00 - Piazza Municipio Teatro dei burattini dei fratelli Ferraiolo ore 18,30 - Teatro Comunale Spettacolo teatrale “Pinocchio in: Mi son fatto ... la moglie!” a cura di ADASAM

22 dicembre ore 18,30-Galleria Schingo dal 22 al 29 dicembre Jordan Ala Rasi - Mostra fotografica di Leonardo Antonio Avezzano ore 20,30 - Teatro Comunale “Napoli in...canta” - La canzone classica napoletana con Antonio Raspatelli e Giorgia Donnini

23 dicembre ore 8,00 - “Pedalata di Natale” Ciclopasseggiata non agonistica Partenza Via don Felice Canelli - Lucera - Torremaggiore - San Severo a cura della Proloco Piazza Carmine Mercatini della PROLOCO

28 dicembre ore 20,30 - Chiesa di San Bernardino “A Chorus Live” Corali in Concerto

29 dicembre ore 20,00 - Foyer Teatro Comunale “ I Terrazzani” a cura della PROLOCO

1 gennaio 2019 ore 19,30 - Teatro Comunale Concerto di Capodanno a cura degli Amici della Musica

3 gennaio ore 20,30 - Teatro Comunale Giovanni Allevi Equilibrium Christmas tour - Fuori Abbonamento

6 gennaio ore 9,00 - Villa Comunale III° edizione COLLETTA CUP Mini partite categoria Primi calci a cura dell’A.S.D. Gioventù Calcio San Severo in collaborazione con Fidas Torremaggiore ore 17,30 - Campo Ricciardelli Triangolare Polizia di Stato - Genitori Gioventù calcio San Severo / Fidas Torremaggiore ore 18,00 - Casa Babbo Natale Distribuzione doni offerti dalla Caritas ore 18,00 - Piazza della Repubblica La befana più buona che c’è ore 19,00 Parrocchia della Libera e San Sebastiano La befana dei nonni e dei nipoti.