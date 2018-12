Natale a San Marco in Lamis: gli eventi organizzati dall'associazione BorgoMagna

Dopo aver rinnovato il suo direttivo Giovanni Caputo come Presidente, Luigi Mossuto come Vice e Silvio Nardella come Segretario, l’Associazione BorgoMagna propone alla cittadinanza il suo calendario di eventi natalizi.

Si parte Venerdì 7 Dicembre con “l’Accensione Albero di Natale in Piazza Oberdan” in collaborazione con l’Associazione Legambiente “circolo la Difesa” di San Marco in Lamis presieduta da Michele Augello.

Nel corso della serata oltre all’intrattenimento, sarà possibile per i più piccoli prenotare la calza alla Befana. Sabato 8 Dicembre si prosegue con “l’Accensione Albero di Natale a Borgo Celano” sempre in collaborazione con l’Associazione Legambiente.

Sabato 15 Dicembre sarà la giornata della “Raccolta alimentare” presso alcuni negozi che hanno dato la loro adesione.

Domenica 6 Gennaio nuova edizione di “Cala la Befana” organizzata dal Gruppo Speleologico Montenero e dal Soccorso Alpino in collaborazione con Legambiente alle ore 18.30 sempre in piazza Oberdan, per poi passare alla seconda edizione del “Il Concerto Epifania 2019” organizzato da BorgoMagna presso il Teatro Giannone alle ore 20.30.