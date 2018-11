5mila palloncini in volo, Libando e una vigilia a tutto gas: quello di Foggia sarà un Natale spumeggiante

Il freddo, improvviso seppure tardivo, di questi ultimi giorni anticipa l’aria frizzantina delle festività natalizie, ormai alle porte. In attesa di addobbare le case e le strade di luci e decorazioni, iniziano a definirsi gli appuntamenti che scandiranno il mese di dicembre: ecco tutte le date da segnare in rosso sul calendario, fino all’atteso 25.

Come ormai consuetudine negli ultimi anni, ad inaugurare il periodo delle feste sarà - il prossimo 8 dicembre - il suggestivo “Volo dei Desideri”, con l’accensione pubblica dell’albero natalizio che verrà installato in piazza Cavour. Appuntamento, quindi, alle 18 del giorno dell’Immacolata con un programma ricco di animazione musicale per grandi e piccini. Previsti personaggi in costume, installazione di palloni luminosi scenografici, parata di farfalle luminose su trampoli, lancio di 5000 palloncini di colore bianco, cerimonia di accensione di albero e luminarie. Per quest’anno, il costo complessivo del progetto sarà di € 13.488,00 iva inclusa; la realizzazione dell’evento è affidata all’associazione ‘Di Terra Di Mare’.

L’evento è stato approvato dalla Giunta Comunale riunitasi lo scorso 14 novembre. L’assise ha accordato anche l’atteso ‘Libando a Natale’, festival dello street food in versione natalizia che animerà le strade del centro storico di Foggia, ingolosendo i passanti con prelibatezze da tutt’Italia. L’evento è in programma in Piazza Battisti e Piazza Purgatorio, dal 22 al 24 dicembre. ‘Libando a Natale’ è una manifestazione finalizzata a far conoscere la cultura agroalimentare autoctona e i cibi ‘di strada’, coinvolgendo produttori e standisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, richiamando l’attenzione della stampa nazionale con la presenza di blogger di settore, e dunque configurandosi come importante veicolo di promozione delle eccellenze territoriali - materiali e immateriali - dedicando particolare attenzione al cibo della tradizione pugliese.

Nel dettaglio, verranno installati 22 chioschetti in legno che proporranno prelibati menù della tradizione foggiana, pugliese e di regioni limitrofe, selezionati rispettando un rigoroso disciplinare redatto con l’intento di esaltare i tratti distintivi più genuini della tradizione culinaria di ciascun territorio, con la presenza nelle due piazze di panche e tavoli predisposti per l’intrattenimento degli utenti fino a sera inoltrata nel curato allestimento natalizio con diffusione musicale diversificata da DJ presenti per l'occasione, e sarà inoltre garantita la presenza discreta di addetti alla vigilanza per contribuire a dare all'evento il tono di generale serenità che lo contraddistingue fin dalla prima edizione. Il tutto ad un costo complessivo di € 15.376,00 (iva inclusa); l’organizzazione dell’evento è affidata, ancora una volta, all’associazione “Di Terra e Di Mare”.

Accanto ai chioschetti del ‘Libando a Natale’, per il giorno della vigilia, sarà la straordinaria vitalità e il potere aggregante dei foggiani a fare da padrone. Come ogni vigilia che si rispetti, infatti, i foggiani di riverseranno nelle strade del centro cittadino per gustare le tradizionali “pettole” e un calice di vino; i negozi saranno aperti e le strade del centro saranno piazza di incontri, festa, calore. Il 25 dicembre, invece, tutti in piazza Cesare Battisti per il gran concerto di Natale, organizzato nell’ambito della rassegna ‘Giordano in Jazz 2018’. Protagonisti dell’evento Laura Wilson & Nù Movement. Scandiranno la serata note gospel e r ‘n’ b, ritmi travolgenti e atmosfere soul made in Usa.