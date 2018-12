Foggia sei pronta? Countdown per il 'Volo dei desideri', al via il magico Natale del capoluogo

Foggia sei pronta? Prenderanno il via oggi pomeriggio, alle ore 18.00, in piazza Cavour, con l’accensione dell’albero e l’evento ‘Il volo dei desideri’, organizzato dall’assessorato alla Cultura con il coordinamento di Città Educativa – che ha raccolto i desideri dei bambini delle scuole cittadine affidati ai palloncini che saranno liberati in piazza – il calendario delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.

Anche quest’anno, la tradizione degli eventi, che avranno come teatro il centro della città, si rinnova. Tra qualche polemica (i 5mila palloncini che saranno liberati nell’aria e l’inquinamento che ne deriverebbe secondo alcuni, la tipologia di albero scelto secondo altri) ma saranno sempre centinaia i foggiani che si riverseranno in piazza per il countodown dell’8 dicembre, da qualche anno diventato rito imperdibile per la città.

All’allestimento del cartellone hanno lavorato l’assessorato alla Cultura e quello alle Attività Economiche, che ripropone il riuscito format ‘I sapori e le tradizioni di Foggia’.

“L’Amministrazione comunale continua a scommettere sulla bontà di una proposta che, durante le festività natalizie, aiuti a riscoprire il senso di comunità e di appartenenza della città – commenta il sindaco di Foggia, Franco Landella –. Negli anni che abbiamo alle spalle, questa intuizione è stata premiata dall’apprezzamento e dalla gioia dei foggiani, che hanno letteralmente invaso il centro cittadino ed hanno vissuto in un clima meraviglioso questo momento dell’anno. Siamo profondamente convinti, inoltre, che la nostra offerta sia un importante moltiplicatore per l’economia, specie quella che ruota attorno agli esercizi commerciali, ed un attrattore significativo in termini di presenze, dal momento che in questo senso Foggia è tornata ad essere autorevolmente il capoluogo, con cittadini che si muovono da tutta la provincia per vivere la magia del Natale nella nostra città. Proprio sulla base di questa consapevolezza abbiamo migliorato ed aumentato le porzioni di città interessate dagli eventi”.

“Anche quest’anno abbiamo coniugato la qualità della proposta culturale e il rispetto delle tradizioni, in un mix che ha già dimostrato di essere vincente – aggiunge l’assessore comunale con delega alla Cultura, Anna Paola Giuliani –. Dai concerti in piazza a quelli che si terranno nella Basilica Cattedrale e nella Chiesa di San Paolo, passando per Libando e per il Villaggio di Babbo Natale allestito nella Villa comunale, abbiamo voluto confermare un impianto che ha donato ai foggiani sorrisi e divertimento, senza mai dimenticare il senso più intimo di queste festività ed una particolare attenzione per i più piccini e le famiglie, che, siamo certi, sapranno apprezzare un Natale divenuto uno degli appuntamenti più importanti del panorama pugliese. In tutti questi appuntamenti, un ruolo importante è stato svolto dalle associazioni culturali, espressione di qualità della società civile foggiana che non fa mai mancare il suo supporto alle nostre iniziative”.

“Il format ‘I sapori e le tradizioni di Foggia’ rappresenta la volontà di esaltare i valori e i sapori che contraddistinguono il nostro territorio. La valorizzazione dei prodotti tipici locali si mescola con l'attenzione per i nostri commercianti e artigiani che con qualità e sacrificio portano avanti le proprie attività. Un sostegno importante attraverso animazione, eventi e una serie di servizi tra cui l'albero di Natale in piazza Cattedrale, filodiffusione e luci di Natale – sottolinea l’assessore con delega alle Attività Economiche, Claudio Amorese –. Porteremo nuovamente questo evento anche a Borgo Incoronata, confermando attraverso alcuni appuntamenti l’attività di valorizzazione della nostra borgata. Per il primo anno le attività e gli eventi sono state sostenuti dal Distretto Urbano del Commercio, che ho l’onore di presiedere, a conferma dell'importanza della sua costituzione. I piani di sicurezza, invece, sono stati realizzati con il supporto delle Associazioni ‘Era Ambiente’, ‘Marconi’, ‘C.I.S.A.’, Pompieri in congedo ed Anfi, che colgo l’occasione per ringraziare assieme alle associazioni di categoria e alle associazioni culturali che hanno collaborato”.

Ecco il calendario completo del cartellone

7 - 9 dicembre: Viale XXIV Maggio. “Antiquariando e Assaggiando”, degustazioni prodotti tipici di “Campagna Amica” a cura della Coldiretti. “Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato” a cura dell’Associazione Puglia Eventi di Michele Cocco.

8 dicembre: Piazza Cavour. Ore 18, “Il Volo dei Desideri”, 5^ edizione – Inaugurazione dell’Albero di Natale allestito dal Comune e della pista di pattinaggio - Piazza Cavour. Ore 20. Concerto di Ottavio De Stefano e la sua “Big Band”

8 dicembre - 6 gennaio 2019: Via Lanza - Piazza Giordano. (Inaugurazione ore 19) Mercatino di Natale - Esposizioni di prodotti natalizi a cura dell’Associazione A.C.R. Laboratori per bambini a cura del Centro Universitario Teatrale. “Sapori e Odori del Natale” a cura dell’Associazione nazionale pompieri in congedo. Piazza Cattedrale. Street Band – “Art Village”

9 dicembre: Piazza Giordano. Laboratori per bambini a cura del Centro Universitario Teatrale. Piazza Cattedrale. “Acoustic British Rock”, musica dal vivo di Fabio D’Errico e Alessandro Argentino – C.I.V. “Cattedrale”

14 dicembre: Borgo Incoronata – “Natale al Borgo” – “Tombolata alla Foggiana”, con prodotti a km 0 a cura dell’Associazione Cultura e Ambiente. Piazza Cattedrale – “Acid Lake” Musica dal vivo – C.I.V. Cattedrale

15 dicembre: Piazza Giordano - Laboratori per bambini a cura del Centro Universitario Teatrale

16 dicembre: Chiesa di San Paolo. Ore 20, concerto “It’s Christmas” - Chiesa di San Paolo. Piazza Giordano. Laboratori per bambini a cura del Centro Universitario Teatrale. Piazza Cattedrale. – Street Band “Art Village”. Mercatini di Natale, mascotte natalizie – “Art Village”

17 dicembre: Borgo Incoronata – “Natale al Borgo” – Concerto di Natale “Quanno nascette Ninno”, a cura dell’Associazione Cultura e Ambiente.

18 dicembre: Chiesa Cattedrale. Ore 21, Concerto di Natale - Peter Cincotti

18 - 22 dicembre: Teatro “Giordano” – Ore 9-12 – “Natale a Teatro 2018”, rappresentazioni natalizie con i bambini delle Scuole dell’Infanzia comunali di Foggia.

21 dicembre - 6 gennaio: Villa Comunale. Ore 21, spettacoli del “Magda Clan Circo” (Non ci sono spettacoli il 24 e 25 dicembre e l’1 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio doppio spettacolo, alle ore 18 e 21. Il 31 dicembre, “Gran Galà di Capodanno” a partire dalle 22)

22 dicembre: Corso Giannone – Via Matteotti – Via Vittime Civili, Mascotte natalizie “Art Village”. Piazza Giordano - Laboratori per bambini a cura del Centro Universitario Teatrale. Villa Comunale. Ore 17-22, animazione: “Santa Claus e il Gingerbrad Village”

22 - 24 dicembre Piazza Cesare Battisti e Piazza Purgatorio. Ore 10-23, “Libando”

23 dicembre: Centro storico e Isola pedonale. Grande parata di Natale, a cura dell’Associazione Cultura e Ambiente- Via Matteotti – Via Vittime Civili, Mascotte natalizie “Art Village”- Viale XXIV Maggio, Street Band “Art Village”.- Piazza Giordano - Laboratori per bambini a cura del Centro Universitario Teatrale - Villa Comunale. Ore 10-13 e 17-22, animazione: “Santa Claus e il Gingerbrad Village”

24 dicembre: Isola Pedonale Corso Vittorio Emanuele III (lato Piazza Giordano). Ore 12, “Christmas songs. Voice hearth and soul”, concerto di Sherita Duran, a cura dell’Associazione “Suoni del Sud”- Piazza Cesare Battisti. Ore 14, “La Maquina Parlante” Spettacolo di Matteo Scaioli, DJ set con grammofoni eseguito con dischi originali in bachelite.- Piazza Cesare Battisti. Ore 16, concerto di Micol Arpa - La musica pop e rock, ma non solo, rivisitata e interpretata all'arpa dalla genovese Micol Picchioni, in arte Micol Arpa.- Piazza Marconi. “Vigilia in festa” con degustazione di prodotti locali

25 dicembre: Piazza Cesare Battisti. Ore 20, concerto gospel – “Laura Wilson & Nu' Movement”

26 Dicembre: Borgo Incoronata – “Natale al Borgo - Arriva Topolino!”. Le mascotte dei personaggi Disney al Borgo in occasione dei 90 anni di Topolino, con giochi gonfiabili a cura dell’Associazione Cultura e Ambiente

30 dicembre: Teatro “Giordano”. Ore 21, “Concerto di fine anno”, auguri dell’Amministrazione alla Città – Orchestra “Suoni del Sud” diretta dal Maestro Benedetto Montebello.

1 gennaio 2019: Piazza Cesare Battisti. Ore 11, Concerto Lirico - Orchestra di fiati “Apulia”

2 gennaio 2019: Teatro “Umberto Giordano”. Ore 21, Concerto di Capodanno – Orchestra Sinfonica internazionale “Bulgaria Classica” diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Solista: soprano Chiara Taigi. Organizzato dall’Associazione culturale “Daunia Classica” con il patrocinio del Comune.