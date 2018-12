Tradizione e magia: a Castelluccio Valmaggiore c'è aria di Natale

Fervono gli ultimi preparativi natalizi a Castelluccio Valmaggiore dove la magia delle feste si respira nell’aria già da qualche settimana. Le associazioni di volontariato, coadiuvate da alcuni cittadini e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, hanno messo a punto delle iniziative per allietare il periodo delle feste.

Si comincia domenica 16 alle 16.30 con l’apertura della casa di Babbo Natale, quest’anno in via Salita Borgo 28: le aiutanti di Santa Claus aiuteranno i bambini ad allestire l’albero di Natale antistante la casa, prima di accompagnarli nella visita all’interno. I piccoli potranno restare incantati dalle lucine e dal camino che rende più magica l’atmosfera dell’abitazione.

La domenica seguente, a partire dalle 15.30, si potrà assistere in Piazza Marconi all’arrivo di Babbo Natale che porterà con sé tante sorprese, per poi consegnare i regali a quanti gli avranno scritto. Ci sarà, infatti, una cassetta postale davanti all’imponente portone, in cui i bambini avranno modo di lasciare le loro letterine.

Mercoledì 26, invece, è la volta della tradizionale “sagra delle pettole”, a cura della Pro Loco e dell’associazione ”I seguaci di Euterpe”: pettole calde, vino e musica dal vivo a scaldare l’atmosfera attorno ad un grande falò in piazza. E per gennaio sono previsti, invece, lo spettacolo teatrale “Tressette col morto”, del gruppo amatoriale “Li senz’art” (1-3-6 gennaio) e la “festa del tesseramento” dell’associazione “Fraternita di Misericordia di Castelluccio Valmaggiore”, sabato 5.