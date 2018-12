Natale ad Accadia: suoni e immagini legate alle antiche tradizioni nel comune del Rione Fossi

Sarà presentato mercoledì 5 dicembre, alle ore 11, nella sala del consiglio di Palazzo Dogana, il nutrito programma delle manifestazioni che animeranno il Natale ad Accadia dall'8 dicembre al 6 gennaio 2019, alla presenza del Sindaco Pasquale Murgante e dei rappresentati della proloco e delle associazioni coinvolte.

Accadia, il Comune del Rione Fossi vuole riproporre a quanti visiteranno il centro antico, la suggestione di suoni e immagini legate alle antiche tradizioni che in tempo di globalizzazione sono un po' prevaricate da personaggi e decorazioni "anglosassoni".

Il Festival delle Zampogne e ciaramelle, che arriveranno da tre regioni: Puglia, Campania e Molise, tra i più antichi strumenti musicali dell'uomo legate peraltro alla transumanza, sarà un appuntamento centrale all'interno del calendario, con esibizioni, mostra e conversazioni di esperti. Legata alle nostre tradizioni è anche la crespella, nome locale delle cartellate. Oltre alla degustazione di crespelle e susumielli, dolci natalizi, la proloco si cimenterà nella preparazione di una crespella gigante.

Non mancheranno elementi ormai classici del Natale come mercatini, giochi per bambini, dalla pista di pattinaggio ecosostenibile (senza corrente) ai giochi da tavolo per famiglie e ai laboratori creativi, dalle danze e balli per grandi e piccoli ai dj set per i giovani.

Centrale il presepe, di cui si racconterà in uno story telling storia e significato, assieme a temi natalizi non molto ricordati come l'antica tradizione di Gesù Bambino portatore di doni assieme a Santi come Santa Lucia e San Nicola (all'origine di Babbo Natale), e il perché delle canzoni divulgatrici in dialetto di Sant'Alfonso... L'aula multimediale del Comune accoglierà inoltre mostre e presentazioni di libri.