Dall'Arena di Verona al Piano B: i Musicomio live a Foggia

Il ristorante Piano B di Foggia insieme a BellaVita Enjoy decide di esagerare e di “alzare il tiro” per viziare sempre più i suoi esigenti clienti del Dinner Show.

Lo fa chiamando i Musicomio, la Vocal Band rivelazione della musica italiana emergente composta da Checco Occulto, Miriana Fabozzi, Mario Pio Coda, che con il loro "Giro del Mondo" tornano per la prima volta a Foggia dopo il grande successo riscosso nel tempio all'Arena di Verona con Pio e Amedeo.

ll gruppo pugliese, originario della città di Foggia, viene fondato a Settembre 2015 e immediatamente partecipa ad un festival locale molto importante che li vede vincitori.

Nel novembre 2015 partecipano e vincono Area Sanremo e, di diritto, alla trasmissione "Sanremo Giovani", in diretta su Rai 1 condotta da Carlo Conti con il brano "Come un miracolo" ispirato agli sbarchi degli immigrati sulle nostre coste.

Successivamente vengono notati dal duo comico Pio e Amedeo che li coinvolge per 5 puntate nella trasmissione “Sala Ricevimenti Pio e Amedeo “ su RTL 102,5 Successivamente realizzano i brani "Dall'Italia" e "Il giro del mondo" che diventano rispettivamente la sigla di testa e coda del programma "Emigratis" così da sdoganare i tre ragazzi sulle reti Mediaset, facendogli raggiungere e superare il Milione di views realizzando numeri importanti su ITunes ed entrare per 4 settimane consecutive nelle prime posizioni della Top 50 Italy di Spotify. Emigratis li vede anche protagonisti in due puntate, girando il mondo insieme ai due comici ed esibendosi con artisti del calibro Andrea Bocelli, Claudio Baglioni e Toto Cotugno Tutt’ora con i due sono ospiti all'interno dello spettacolo "Tutto fa Broadway" che dopo aver fatto tappa nei teatri più importanti d’Italia si concluderà con un gran finale al Mediolanum Forum di Assago il 3 Novembre 2018.

