‘Baciami al centro di Roma’: il nuovo singolo dei Musicomio

Si intitola ‘Baciami al centro di Roma’ il nuovo brano dei Musicomio, la band scoperta e lanciata da Pio e Amedeo. Da venerdì 26 ottobre il singolo del trio foggiano è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming (https://musicomio.lnk.to/BaciamiAlCentroDiRoma).

“Baciami al centro di Roma” segna il ritorno della band dopo il successo di "Il Giro Del Mondo", che ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube, e “Dall'Italia”, brani che sono stati scelti come sigla iniziale e finale per il programma TV “Emigratis” andato in onda la scorsa primavera su Italia 1.

“L’amore è difficile – dichiarano i Musicomio – ma mai impossibile: è come la pioggia, quando cade accade e non la puoi fermare. L’amore è amore, che sia povero, ricco, nero, bianco, gay, vecchio o giovane. Amare ci fa stare bene, ma essere liberi di amare ci fa stare meglio, “Baciami al centro di Roma” simbolicamente è ama liberamente”.

I Musicomio sono stai inoltre ospiti dello spettacolo "Tutto fa Broadway" di Pio & Amedeo che, dopo aver fatto tappa nei teatri più importanti d’Italia, si è chiuso ieri con un gran finale al Mediolanum Forum di Assago.

I Musicomio sono Checco, Miriana e Mario Pio. Originari di Foggia, pochi mesi dopo aver formato la band nel novembre 2015 partecipano e vincono Area Sanremo con il brano "Come un miracolo”, aggiudicandosi così l’ammissione a Sanremo Giovani, in diretta su Rai 1 condotta da Carlo Conti. Successivamente vengono notati e coinvolti dal duo comico Pio & Amedeo nelle loro incursioni in radio e TV, partecipando anche al programma “Emigratis”, che li vede protagonisti in due puntate esibendosi con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Claudio Baglioni e Toto Cotugno. Raggiungono e superano il milione di views su YouTube e per 4 settimane consecutive stazionano nelle prime posizioni della Top 50 Italy di Spotify. Nel giugno 2018 firmano un contratto discografico con l’etichetta ICONIC TIME, che, lavorando con un numero ristretto di talent, concentra il modello di revenue sulla qualità anziché sulla quantità.

ICONIC TIME nasce grazie all’intuizione di Paul Baccaglini, che ha lavorato nel mondo radiofonico e televisivo (RTL 102.5, Italia 1 e MTV), attualmente nell’ambito della finanza e della comunicazione, e dell’agenzia di comunicazione THE ACTION. A ricoprire il ruolo di A&R Director di ICONIC TIME è stato scelto Carlo CARLETTO Nicoletti, da oltre 20 anni nel settore musicale come Speaker radiofonico (RTL 102.5), Direttore Artistico (Match Music), DJ, autore e produttore di contenuti televisivi. I Musicomio sono il primo progetto discografico firmato dalla neonata etichetta.