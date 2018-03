Musicalis Daunia a Vico del Gargano con Libera

Musicalis Daunia, stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica “Giovanni Paisiello” di Lucera e L’Opera - Broadcast Video Service di Foggia, prosegue il 20 marzo con il primo degli degli eventi “d’oltre… sala” in cartellone. Dopo l’applauditissimo concerto inaugurale al Teatro Garibaldi Lucera, dove si svolgeranno tutti gli appuntamenti in abbonamento, “Suono: nessuno e centomila”, questo il titolo della rassegna di quest’anno, arriva a Vico del Gargano, uno dei comuni partner del progetto musicale che si innesta nella 35esima stagione del sodalizio lucerino presieduto da Elvira Calabria.

L’Auditorium comunale di Vico ospiterà il Quartetto “Esperia”, composto da musicisti di grande e riconosciuto talento, dalle carriere consolidate e di successo, quali i violinisti Maria Saveria Mastromatteo e Raffaele Fuccilli (rispettivamente Primo dei secondi violini e Concertino dei primi violini dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari), dal violista Rocco De Massis (già prima viola al Teatro San Carlo di Napoli, ha suonato in formazioni prestigiose) e dal violoncellista Francesco Mastromatteo (definito dal Dallas Morning News “virtuosic and passionate musician”, si esibisce regolarmente da solista o in formazione in Italia e all’estero).



Il programma si aprirà con l’ispirazione melodica di Dvorak che, nel capolavoro quartettistico “Americano”, scritto durante il soggiorno newyorkese del compositore boemo, valorizza la tradizione popolare dei neri e degli indiani d’America, legandole al linguaggio musicale europeo. Nella seconda parte del concerto si apprezzeranno invece la straordinaria solidità formale e contrappuntistica, e le mille trasformazioni di orchestrazione e di contenuto di qualunque tema del Quartetto op.80 di Mendelssohn. Centomila modi di realizzare la bellezza. Nessuno… escluso.



Il concerto, che avrà inizio alle 20.30, vedrà protagonisti i volontari di Libera che hanno deciso di celebrare a Foggia la giornata nazionale in ricordo delle vittime della mafia il 21 marzo. «A Vico del Gargano sarà la musica ad anticipare questo messaggio di coraggio, di memoria e di riscatto di questa terra», spiega Francesco Mastromatteo, direttore artistico di Musicalis Daunia.



La stagione concertistica è realizzata con il patrocinio e il contributo di Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Fabbrini.

Gli abbonamenti alla stagione (14 concerti al teatro Garibaldi di Lucera) sono in vendita al costo di 120 euro. Il prezzo del biglietto per il singolo concerto è di 13 euro, acquistabile anche la sera dell’evento. È prevista una riduzione per il settore loggione e per gli studenti (fino a 25 anni) a 9 euro. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o l’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.