Musicalis Daunia a Lucera: alla Sala Paisiello un recital lirico con il trio Cotrone-Traugott-Wright Ivanova

Torna a riecheggiare la lirica nella Sala concerti "Paisiello" di Lucera. Sabato 16 novembre la stagione "Fatti ad arte", terza edizione di Musicalis Daunia, ospiterà il Galà lirico “Elisabetta Di Ruberto”. Si tratta di un recital lirico che nasce dalla profonda passione per la musica, e in particolare le voci, dell’architetto Elisabetta Di Ruberto, che ha generosamente sponsorizzato l'intero concerto.

Erede del mecenatismo della madre, Elvira Calabria, presidentessa dell'associazione Amici della Musica "Giovanni Paisiello", Elisabetta consentirà a Lucera di godere di una serata operistica di livello internazionale.

"Il galà prosegue una tradizione di assoluto prestigio che vede la famiglia Calabria-Di Ruberto realmente capace di regalare a Lucera un palcoscenico artistico di prestigio mondiale", spiega Francesco Mastromatteo, direttore artistico di Musicals Daunia.

Il pubblico ascolterà le voci di due giovani e brillantissimi cantanti, l’italiana Valentina Cotrone e l’americano Kevin Traugott, che si esibiranno in un variegato repertorio riproponendo celebri arie di Verdi, Puccini, Mozart, Strauss, Dvorak, Donizetti, Rossini, Massenet. Accanto a loro la pianista statunitense Christina Wright-Ivanova che proporrà pagine solistiche celeberrime del repertorio lisztiano e alcune brillanti trascrizioni dei capolavori indimenticabili di Gershwin per cesellare una serata di dedizione all’arte e celebrazione della bellezza.

Il concerto avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Musicalis Daunia (http://www.musicalisdaunia.com/live.asp) e dopo qualche ora verrà riproposto sulla pagina Facebook dell’associazione: Amicidellamusicapaisiello.

L’ingresso è con abbonamento o biglietto (dagli 8 ai 12 euro) acquistabile in sala da un’ora prima dell’evento. Sono previste riduzioni per i giovani e convenzioni per studenti e personale dell’Università degli Studi di Foggia.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o scrivere all’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.

Musicalis Daunia è un progetto della XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica di Lucera ed organizzato in collaborazione con L’Opera Bvs di Foggia. È realizzato con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.

PROGRAMMA CONCERTO SABATO 16 NOVEMBRE

Galà Lirico “Elisabetta Di Ruberto”

Valentina Cotrone, soprano

Kevin Traugott, tenore

Christina Wright-Ivanova, pianoforte

Programma

A. Dvorak (1841-1904): da Rusalka: "Měsíčku na nebi hlubokém"7

F. Liszt (1811-1886): Liebesleid (Widmung) S.566

G. Verdi (1813-1901): da Un Ballo in Maschera: "Morrò, ma prima in grazia"

F. Liszt (1811-1886): Trascendental Etude n. 11 “Harmonie du soir”

W.A. Mozart (1756-1791): da La Clemenza di Tito “Se all’impero amici dei

R. Strauss: Allereseelen

G. Rossini (1792-1868): da La Cenerentola “Ritrovarla”

G. Donizetti (1797-1848): da La Fille du Regiment “Ah mes amis”

J. Massenet (1842-1912): da Manon “Adieu notre petite table”

Finnissy/Gershwin: A foggy day in London

Boy wanted

They are writing songs of love, but not for me

G. Puccini (1858 -1924): da La Boheme: "O soave fanciulla"

G. Verdi (1813 -1901): da La Traviata "Libiamo ne' lieti calici"