Musicalis Daunia: direttamente dalla Germania ecco il Tenhagen quartet

Uno straordinario quartetto d’archi tedesco in rapida ascesa nei favori del pubblico internazionale sarà protagonista del sesto appuntamento di Musicalis Daunia. Il cartellone della trentacinquesima stagione concertistica dell’associazione Amici della Musica “Giovanni Paisiello” di Lucera, presieduta da Elvira Calabria, e de L’Opera Bvs di Foggia, intitolato “Suono: nessuno e centomila”, ospiterà il prossimo 21 maggio il TenHagen Quartet.

Costituito tutto in famiglia, essendo formato da quattro fratelli (le violiniste Kathrin e Leonie, il violista Borge e il violoncellista Malte), di questo gruppo di musicisti ogni membro è vincitore individualmente di concorsi nazionali ed internazionali. A Lucera Leonie sarà sostituita eccezionalmente da Jennifer Banks, nota violinista neozelandese.

Il quartetto si è affermato grazie alla speciale capacità comunicativa dei ten Hagen, alla loro grande passione e a un suono ricchissimo di sfumature. L’incontro di quattro diverse personalità provenienti da una stessa famiglia e l’unicità della relazione di individualità e complementarietà rende i loro concerti unici, affascinanti, indimenticabili. Si esibiscono regolarmente in importanti centri musicali in Germania e all’estero.

Lunedì sera, a partire dalle 20.30, al Teatro Garibaldi, eseguiranno il Quartetto D.810 “La Morte e la Fanciulla” di Schubert e il Quartetto in fa di Ravel.

«Le pagine di Schubert della “Morte e la Fanciulla” - spiega Francesco Mastromatteo, direttore artistico di Musicalis Daunia - sono intrecciate di poesia, partono dal nulla, dalla leggenda, per sfiorare l’abisso della morte, donando una speranza fatta di suoni innumerevoli. A questi momenti altissimi, si legano i colori irriverenti, meravigliosamente scomposti ed eccessivi del quartetto di Ravel, che invece è il trionfo della vita, delle sorprese inaspettate, dei suoni inattesi. A regalarceli sarà un quartetto di fratelli, per gustare la meravigliosa unicità dei legami familiari, nella diversità individuale dell’arte. Nessuno e centomila… per un suono».

La stagione concertistica Musicalis Daunia è realizzata con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Fabbrini.

L’intero appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Amicidellamusicapaisiello di Facebook.

L’ingresso all’evento è con abbonamento o biglietto acquistabile dalle ore 19 del giorno concerto al botteghino del Garibaldi (Per informazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230).



