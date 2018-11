Il ricchissimo 2019 di Musicalis Daunia, tra grandi ospiti e graditi ritorni

Si annuncia ricchissimo il calendario di Musicalis Daunia 2019, progetto della XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica “Giovanni Paisiello” di Lucera, presieduta da Elvira Calabria, e de L’Opera Bvs di Foggia.

Ventuno date, di cui sedici in abbonamento distribuite tra Teatro Garibaldi e Sala Paisiello di Lucera. Gli altri cinque concerti, tutti ad ingresso libero, avranno luogo al Cep di Foggia, ad Ordona, Torremaggiore, Vico del Gargano e ancora a Lucera.

Il titolo della nuova stagione è “Fatti ad Arte” e, ancora una volta, sarà il contenitore di eccellenze internazionali, che affiancheranno i validissimi artisti di Capitanata che vivono tale vasto respiro culturale.

Tra gli eventi in programma il debutto italiano del pianista sudafricano Anton Nel, vincitore del Naumburg Competition di New York, dell’ex primo flauto di Boston Symphony, l’armena Marianne Gedigian, e di Colette Valentine, pianista collaboratrice richiestissima negli Stati Uniti.

Eccezionale la presenza del Miró Quartet, primo ensemble nella storia a ricevere l’Avery Fischer Career Grant, tra i migliori quartetti in attività.

Poi i grandi ritorni: Bion Tsang, medaglia di bronzo al concorso Tchiakowsky di Mosca, Joseph Puglia, primo violino dello Schoenberg ensemble di Amsterdam, della cinese Cordelia Paw, primo violino di Rotterdam Sinfonietta, e di Benedetto Lupo, pianista tra i più apprezzati al mondo. Questi nomi bastano a indicare il valore dei “fatti ad arte” che si ascolteranno a Lucera con la direzione artistica è di Francesco Mastromatteo.

La prevendita degli abbonamenti alla nuova rassegna è fissata per martedì 4 e sabato 15 dicembre, dalle 19.30, al teatro Garibaldi, in occasione degli ultimi due appuntamenti della stagione 2018. I vecchi abbonati avranno diritto di prelazione. Per informazioni: 0881 708013, 348 6502230 oppure info@musicalisdaunia.com.