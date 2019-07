Musica nelle Corti di Capitanata: a Biccari per la festa nazionale dei borghi autentici

In occasione della Festa Nazionale Borghi Autentici, domenica 14 luglio, la rassegna Musica nelle Corti di Capitanata si sposta in provincia, per l’esattezza a Biccari, con un concerto nel Parco Avventura del centro dauno.

Alle 10.30, presso il lago Pescara, in collaborazione con Daunia Avventura, si esibiranno Domenico Pedone al violino, Gabriele Lamparella alla fisarmonica e il quartetto di saxofoni del Conservatorio “Umberto Giordano”, formato da Antonio Bruno al sax soprano, Riccardo Cavaliere al sax contralto, Sante Leone al sax tenore e Antonio Russo al sax baritono, con musiche di Bach, Rameau, Biloschitzki, Carlomè e Glass.

L’evento, che rappresenta il terzo appuntamento di Music in the Forest, si aprirà con i saluti del direttore del Conservatorio Francesco Montaruli, per poi proseguire con la musica e terminare con una degustazione di prodotti tipici, prevista intorno alle 13. Diversi sono i concerti decentrati di questa XXIII edizione della kermesse musicale estiva del Conservatorio: da Rodi Garganico, dove si è esibita la Giordano Wind Orchestra, a Margherita di Savoia e Roseto Valfortore che hanno ospitato il Brass ensemble, mentre il Chiostro di san Pasquale di Lucera ha aperto le sue porte in anteprima a Retratos. Ultimo decentramento previsto, in occasione l’ultimo concerto lirico sinfonico del 18 luglio, che sarà anticipato anche il 17 a Barletta. I concerti proseguiranno fino a venerdì 19 luglio e si concluderanno con l’assegnazione del “Premio Corti di Capitanata”. Si torna a Foggia, al Chiostro di Santa Chiara, lunedì 15 con i giovani talenti del Conservatorio.

Gallery