Musica in auditorium: gran finale venerdì con l’Orchestra sinfonica Young del Conservatorio

“Siamo giunti all’ultimo appuntamento di questa seconda rassegna concertistica invernale del Conservatorio di Foggia, cominciata con la suite Scheherazade di Korsakov – commenta il direttore Francesco Montaruli – Abbiamo tracciato insieme un percorso intenso e articolato, per esprimere la bellezza di diversi stili musicali, con formazioni inedite e repertori particolari che hanno visto una calorosa partecipazione di pubblico”.

Venerdì 15 marzo, infatti, presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”, il cartellone invernale si chiude con il concerto finale di “Musica in Auditorium”, con l’Orchestra Sinfonica Young diretta da Rocco Cianciotta, compositore, arrangiatore e già docente di esercitazioni orchestrali presso i Conservatori di Monopoli, Santa Cecilia (Roma), Ferrara, Rovigo e Foggia. L’Orchestra sarà sostenuta dall’ensemble di corni composto da Vincenzo Celozzi, Cristian Santucci, Luigi Pensato, Michele Rosito e insieme eseguiranno per la prima volta in assoluto “Festive Horns” di Damiano D’Ambrosio, composizione per quattro corni solisti e orchestra. In repertorio anche un capolavoro come la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák. Il titolo si riferisce evidentemente al continente americano, dato che la sinfonia fu composta quando il compositore ceco era direttore del New York National Conservatory of Music. La cultura americana stimolò e arricchì Dvořák, che propose una sinfonia di matrice classica europea ma contaminata dalla musica d'Oltreoceano.

Il concerto sarà diretto da Rocco Cianciotta, che ha compiuto gli studi di Violino, Composizione, Strumentazione per Banda, Musica Corale e Direzione di Coro e si è diplomato in Direzione d’orchestra sotto la guida di Rino Marrone presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Ha seguito corsi di Direzione di coro con Mihalka Gyiorgy e Konrad von Abel e di Direzione d’orchestra con Hans Zender (Mozarteum - Salisburgo), Yuri Ahronovitch. Ha diretto l’Orchestra Sinfonica (ICO) di Bari, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Sofia (Bulgaria), l’Orchestra Sinfonica di Capitanata, l’Orchestra da Camera del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra del Comunale di Ferrara. È stato direttore del Coro “Tommaso Traetta” di Bitonto con il quale ha eseguito numerosi concerti in Italia e all’estero e ha registrato opere edite ed inedite, revisionate e trascritte. Al concerto, con ingresso alle 20.30 e inizio alle 21, si accede liberamente.