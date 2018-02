Al via 'Musica in auditorium', la nuova rassegna concertistica del Conservatorio di Foggia

“Uno dei sogni più seducenti per un giovane musicista è senza dubbio quello di potersi esibire in una sala da concerto”: è questa l’idea del nuovo Direttore del Conservatorio Francesco Montaruli, che sta dietro la stagione 'Musica in Auditorium', evento inedito all’interno dell’istituto foggiano.

La rassegna concertistica invernale, in programma presso il Conservatorio “Umberto Giordano”, sarà inaugurata sabato 10 febbraio con una prima assoluta: la Quarta Sinfonia di Anton Bruckner, la cosiddetta “Romantica”, brano di notevole spessore tecnico, nella sua prima esecuzione dal vivo nella città di Foggia. Protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta dal M° Marco Angius, direttore di riferimento nel panorama musicale nazionale, alle prese con l’interpretazione di una delle più importanti ed impegnative pagine del repertorio sinfonico.

Musica da suonare insieme, questo è il leitmotiv della rassegna, che si apre con un’opera del compositore austriaco Bruckner, figura atipica nel panorama della storia della musica, conosciuto soprattutto per i suoi lavori sinfonici. “Romantica” è una delle sue opere più famose, scritta nel 1874 e dedicata al Principe Costantino di Hohenlohe-Schillingsfürst. Il soprannome della sinfonia fu usato dal compositore stesso dal momento che in quel periodo il movimento romantico era all’apice nelle arti. Sarà un piacevole ritorno in Auditorium, bellissima sala restituita agli antichi fasti dopo un lungo periodo di ristrutturazione, che sta anche nei ricordi del Direttore Montaruli, fin da quando era un giovane studente, proprio in questo stesso Conservatorio. La rassegna procede fino al 16 marzo con altri sette concerti che saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e che vedranno protagonisti solisti e formazioni musicali differenti, composte da docenti del Conservatorio e da alcuni ospiti esterni, per chiudere con l’Orchestra Sinfonica Young. “All’interno della Rassegna – spiega Montaruli – ci sarà inoltre un concerto interamente dedicato ai nostri migliori studenti, che sono stati selezionati da un’apposita commissione ed in seguito formati dai nostri due docenti tutor di Musica da camera, che ne hanno curato al meglio la preparazione”. Ingresso del concerto inaugurale (ore 21) con invito, prenotabile presso il centralino del Conservatorio (0881/723668) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gallery