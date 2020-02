"Quell'elisir d'amore", un viaggio nel capolavoro di Donizetti con la voce narrante di Riccardo Canessa

Sarà nel segno di Gaetano Donizetti e del suo capolavoro L’elisir d’amore il secondo appuntamento della rassegna Musica felix, che si svolgerà venerdì 7 febbraio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia (ingresso ore 19,30, inizio spettacolo ore 20).



Lo spettacolo, intitolato Quell’elisir d’amore, sarà un viaggio nella vicenda di Nemorino, Adina, Belcore e Dulcamara con una guida d’eccezione, l’autore e voce recitante Riccardo Canessa. Con lui ripercorreremo una storia eterna di amore, inganni, verità svelate ed ascolteremo le musiche e le arie più famose dell’opera eseguite dal soprano Libera Granatiero (Adina), dal tenore Stefano Sorrentino (Nemorino), dal baritono Andrea Carnevale (Belcore), dal basso Matteo D’Apolito (Dulcamara) e dall’Ensemble “Suoni del Sud” con il Coro Lirico Dauno, diretti da Benedetto Montebello.



L’Elisir d’amore, melodramma giocoso del 1832 in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani, ci racconta delle vicende dell’umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L’equilibrio viene bruscamente interrotto con l’arrivo di Dulcamara, che, fingendosi un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d’amore…null’altro che una bottiglia di vino bordeaux. Si accenderà l’amore? Riccardo Canessa ci racconterà questa meravigliosa storia, simbolo dell’opera buffa e capolavoro tra i più rappresentati al mondo.



Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus di Foggia, presieduta dal Prof. Giuliano Volpe, con la direzione artistica del M° Dino De Palma e del M° Gianna Fratta, il patrocinio e il contributo della Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, del Comune di Foggia, del Teatro “Umberto Giordano”, dell’Associazione Musica Civica e con il sostegno dei soci della Fondazione.



Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita nell’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 - Foggia) dalle ore 18.00 di venerdì 7 febbraio al costo di 12 euro.

Ingresso ore 19.30 - inizio ore 20.00.



Il biglietto può essere anche prenotato chiamando il numero 3929892331.



Per ulteriori info:

tel. 3929892331 - e-mail:infoapuliafelix@gmail.com–sito:www.apuliafelix.org

