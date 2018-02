Roberta Giallo & Band protagonisti a Musica Felix

L’evento segna il giro boa dell’apprezzatissima rassegna Musica felix, che in questa sua quarta edizione ha registrato il sold out ad ogni evento della programmazione ideata da Gianna Fratta e Dino De Palma.

Questo venerdì a calcare il palco dell’Auditorium Santa Chiara la poliedrica artista Roberta Giallo che porterà in scena “L’oscurità di Guillaume”, interpretazione live del concept album ispirato ad un’esperienza amorosa dichiaratamente autobiografica.

Ogni canzone è il racconto di uno stato d’animo nella sua essenza più pura, un paesaggio dell’anima a volte oscuro eppur sempre capace di trovare in sé una luce di speranza. L'oscurità di Guillaume è un progetto ispirato e senza tempo, che indaga sull'amore archetipico, quel sentimento che coinvolge tutti e che fa vivere ombre e luci, che trascina e poi salva dall’oscurità, è un progetto che parla senza banalizzazioni di un amore travagliato attraverso la voce di un’istrionica cantautrice. L’album ha raggiunto subito dopo la pubblicazione il 1° posto della world music chart.

Roberta Giallombardo, in arte Roberta Giallo, è infatti un’artista a 360 gradi, autrice, cantautrice, performer teatrale, pittrice e scrittrice. Marchigiana di nascita, ma bolognese d’adozione, a 5 anni comincia a studiare pianoforte per poi scrivere la sua prima canzone ad appena 11.

Grazie alla voce particolare e ad un’interpretazione affatto scontata, ricca di sfumature, giochi di parole e saliscendi imprevedibili, alcuni big del panorama musicale, tra cui Sting, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Alex Britti, la invitano ad esibirsi in apertura di concerto. Collabora sia con Lucio Dalla al video della canzone "La leggenda del prode Radames", nel suo ultimo disco "Questo è Amore", nel singolo "Anche se il tempo passa", sia col regista Pupi Avati in due brani della colonna sonora del film "Il cuore grande delle ragazze". Ospite nei principali programmi radiofonici, come "Social Club" di Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, insieme a cantanti del calibro di Max Pezzali, Giorgia, Paola Turci, Niccolò Fabi, Max Gazzè, Vincenzo Salemme, "Stai Serena" di Serena Dandini, "Rock&roll Circus" di Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini, ha partecipato a due tour ‘di e con’ Federico Rampini: nel 2014 per lo spettacolo “All you need is love - l’Economia spiegata con i Beatles" in cui cantava e interpretava al piano le canzoni della band inglese e nel 2017 per lo spettacolo "L'età del caos".

Nel 2016 ha ideato una rassegna cantautorale intitolata “Martedì in Giallo”, 11 date svolte al Bravo Caffè, noto locale di Bologna, lo stesso in cui ha presentato nel gennaio 2017 il suo primo album “L’oscurità di Guillaume”, prodotto ed arrangiato in collaborazione con Mauro Malavasi.

La stagione Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia felix e promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e l’Associazione culturale Musica Civica.

Biglietti in vendita dalle ore 18.00 di venerdì 23 febbraio al costo di 10 euro presso l’Auditorium Santa Chiara.

Ingresso spettacolo ore 19.30 - sipario ore 20.00.

Maggiori informazioni sul sito www.apuliafelix.org