Torna la musica nelle Corti di Capitanata

“Siamo orgogliosi di presentare, per il ventitreesimo anno consecutivo, la rassegna concertistica Musica nelle Corti di Capitanata, ormai punto di riferimento del panorama concertistico pugliese, in programma dal 21 giugno al 19 luglio presso il Chiostro di Santa Chiara”: esordisce così il Direttore del Conservatorio “Umberto Giordano” Francesco Montaruli. Come da tradizione, le migliori energie degli studenti e dei docenti del Conservatorio si offrono alla cittadinanza in quello che è uno dei momenti culturali più attesi dell’inizio estate. Una serie di ventuno concerti ad ingresso libero, quasi tutte le sere, fino al 19 luglio, la cui programmazione artistica contribuisce a collocare il Conservatorio dauno fra le eccellenze del sistema nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

“Le nostre rinomate Orchestra Sinfonica e Orchestra Young saranno per ben quattro volte protagoniste – spiega Montaruli - in compagnia di recitals solistici, formazioni cameristiche, esibizioni di grandi ensemble, oltre alla tradizionale serata del nostro dipartimento Jazz. Come sempre, non mancheranno gli appuntamenti appositamente dedicati ai nostri migliori studenti, nelle serate riservate ai “Giovani Talenti in Concerto” ed a “il Solista e l’Orchestra”. Anche quest’anno ripeteremo l’esperienza del “Premio Corti di Capitanata”, attribuito al miglior studente solista che sarà premiato nel corso della serata finale della rassegna”. “Musica nelle Corti di Capitanata” esordisce il 21 giugno, giorno dedicato alla Giornata Europea della Musica, con il concerto di inaugurazione della XXIII edizione, di particolare interesse per gli appassionati: l’esecuzione, per la prima volta nella città di Foggia, dell’impegnativa “Sinfonia Fantastica” di H. Berlioz in occasione del 150° anniversario della scomparsa del grande compositore.

Questo importante evento sarà dedicato alla recente scomparsa di Vittorio Fabbrini, un grande amico del Conservatorio. Da segnalare ancora il concerto conclusivo del grande progetto di formazione didattica “Giordano Wind Orchestra”, che ci onorerà della presenza del M° Billi, direttore stabile della Banda della Polizia di Stato, e dei prestigiosi ospiti del concerto finale, il Coro Polifonico di Ruda (UD), pluripremiata compagine corale di grande livello qualitativo. Ingresso libero ai concerti dalle ore 20.30, inizio ore 21

