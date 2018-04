L'ultimo appuntamento di Musica Civica tra gli enigmi di Odifreddi e la musica dell'Orchestra Magna Grecia

L’ultimo appuntamento della nona edizione di Musica Civica sarà un incontro all’insegna dei misteri irrisolti, tra rompicapi musicali ed enigmi matematici, alla scoperta dei numeri e delle formule che sono dappertutto intorno a noi e regolano, più o meno direttamente, la nostra vita. Le interazioni tra il mondo dei numeri e quello dei suoni sono moltissime, poliedriche e talvolta misteriose, così come quelle tra matematica e vita degli uomini. E solo un matematico originale può provare a svelare la soluzione di alcuni interrogativi che hanno attanagliato le menti di musicisti, filosofi e pensatori nei secoli.

Domenica 15 aprile, a partire dalle 19, lo farà per il pubblico del Teatro Giordano il grande Piergiorgio Odifreddi nella conversazione “Rompicapi musicali”.

Il professore racconterà di come i più importanti matematici, fisici e filosofi della storia (Pitagora, Platone e Keplero) abbiano scoperto ed elaborato teorie sul legame tra musica, natura e matematica, ossia sull’armonia del mondo.

Il famoso saggista condurrà gli spettatori in un viaggio appassionante tra numeri, proporzioni, scale musicali e costellazioni, facendo luce su diversi misteri, che si parta da una toccata di Bach o da un brano di John Lennon.

Il suo intervento introdurrà, di volta in volta e con un continuo dialogo con l’orchestra, all’ascolto dal vivo di tre composizioni interessantissime e sotto diversi aspetti enigmatiche.

L’Orchestra della Magna Grecia, diretta da Maurizio Lomartire, eseguirà infatti la Toccata tratta dalla Toccata e Fuga in re minore BWV 565 di Bach-Stokowsky, il medley arrangiato da Roberto Molinelli sui temi della Traviata verdiana, con incursioni nel mondo musicale di John Lennon e Paul Mc Cartney e, fulcro del programma, un brano detto, brevemente, Enigma Variations composto dall’inglese Edward Elgar.

Le quattordici variazioni, ciascuna intitolata con un acronimo, così complesse, meditate, mature, nascono per caso una sera dell'ottobre 1898. Ciascuna fa riferimento a una persona della cerchia di amici e familiari del compositore. Raccontano momenti di quotidiana familiarità e amicizia, di umorismo e gioia di stare insieme. Da un secolo non c'è più nessun enigma sulle iniziali dei nomi che contrassegnano ogni variazione in quanto i dedicatari sono stati tutti identificati. Ma un altro enigma non è stato sciolto e forse non lo sarà mai. Nelle note di programma della prima esecuzione l'autore dichiarò che «lungo e sopra la costruzione 'procede' un altro tema più ampio che non si suona» e che nessuno ha mai individuato: un contrappunto nascosto, per il quale si è pensato di tutto, da un tema di Mozart a una canzone popolare.

"Non posso che essere soddisfatta – commenta - per la grande partecipazione di pubblico che anche questa nona edizione ha registrato. Non riusciamo mai a soddisfare tutte le richieste e questo è un traguardo eccezionale per una rassegna che pone al centro la musica colta e la trattazione di tematiche di grande impegno civile. La grande sfida e la vera novità di questa nona edizione sono state le nuove tecnologie, i disegni luci avvincenti, le scenografie virtuali, gli effetti ologrammatici sapientemente abbinati all'ascolto di brani spesso in prima esecuzione assoluta. Chi sperimenta, chi rischia, vince! Questo è stato l'insegnamento di Musica Civica 2018 per noi tutti, e siamo in tanti, che abbiamo creduto in un progetto unico e modernissimo".

