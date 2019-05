Si chiude la decima edizione di Musica Civica: in scena 'Histoire de Carmen', il femminicidio più famoso dell'opera lirica

Comunicato stampa

Foggia, 1-5-2019

Musica Civica chiude la decima edizione

con lo spettacolo

Histoire de Carmen,

ispirato al celebre melodramma di Georges Bizet.

Per l’ultimo appuntamento della decima edizione Musica Civica porta in scena Histoire de Carmen, spettacolo ispirato alla Carmen di Bizet e al racconto originale di Merimè.

Dopo un fortunato tour in varie città italiane, domenica 5 maggio alle 19 arriva al Teatro Giordano di Foggia questa apprezzata mise en espace che farà gustare, in una versione molto originale, in perfetto equilibrio tra musica e teatro, una delle trame più note della produzione lirica di tutti i tempi.

Sarà l’attore Cristian Levantaci che, impersonando il brigadiere Don Josè in carcere dopo aver ucciso l’amata zingara, racconterà la storia di Carmen dal punto di vista di chi l’ha amata fino alle estreme conseguenze. Dalla sua cella, Don Josè spiegherà le ragioni di questo gesto criminale, del femminicidio più famoso dell’opera lirica.

La storia, ambientata a Siviglia, è quella di un amore che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi. Primo fra tutti quello di Carmen, personaggio complesso che è civettuola e seducente nella voluttuosa habanera (l’amour est un oiseau rebelle), funerea nell’aria delle carte, fatale e spavalda, come un’eroina delle tragedie classiche, nell’epilogo finale quando sembra offrirsi al coltello di José pur di non cedere al suo ricatto travestito d’amore.

E come in un sogno doloroso riappariranno in scena tutti i protagonisti di questo racconto di amori, gelosie, passioni, libertà.

Carmen sarà interpretata dal mezzosoprano Angela Bonfitto, il tenore Leonardo Gramegna darà voce a Don José, il baritono turco Cüneyt Unsal sarà il bel toreador Escamillo, il soprano Libera Granatiero avrà il ruolo dell'innocente Micaela. Ilaria Bellomo e Monica Paciolla, che impersoneranno le due zingare Frasquita e Mercèdes, completano il cast di artisti affermati in Italia e all’estero.

Le musiche di Geoges Bizet saranno eseguite dall’Ensemble Suoni del Sud diretto da Gianna Fratta, tra le bacchette più acclamate del panorama musicale internazionale, direttrice artistica di Musica Civica e autrice del testo dello spettacolo.

Una stagione da incorniciare, questa del 2019, che si è distinta per la grande presenza di pubblico, nonché per la varietà delle proposte musicali e delle tematiche affrontate nelle conversazioni.

“Un nuovo modo di fare spettacolo dal vivo è possibile – commenta Gianna Fratta, ideatrice della rassegna -. Musica Civica fa dialogare le arti, gli stili, i generi, le forme, le nuove tecnologie, tratta i grandi temi della contemporaneità, fa riflettere su questioni etiche, civiche, facendo spettacolo. Una formula che, nella sua originalità, ha conquistato un pubblico di affezionatissimi che da dieci anni seguono la rassegna. Siamo contenti di questo risultato, perché è la prova che la qualità, l’innovazione, l’inventiva e la creatività attraggono fasce di pubblico eterogenee, ripagando tutto lo staff di Musica Civica del grande lavoro di programmazione, ideazione e organizzazione. Appuntamento all’anno prossimo, con l’undicesima edizione!”.

