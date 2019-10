Al via "Music On, la nuova rassegna musicale della Piccola Officina Teatrale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Associazione Oskenè – Oltre la Scena e la Scuola di Musica ‘900 insieme per dare il via ad una spettacolare rassegna musicale creata per offrire agli appassionati, e non, serate di alta qualità artistica.

Sul palco della Piccola Officina Teatrale di via Indipendenza - civico 2 – si alterneranno diversi strumentisti di vario genere: si parte con pianoforte e voce per passare alla chitarra classica proseguendo con il basso elettrico per completare l’opera l’inserimento dell’affascinante strumento dell’arpa.

Il programma in dettaglio:

25 OTTOBRE 2019 ore 20,00

Michele Solimando, piano & Costantino Minichillo, tenore

10 NOVEMBRE 2019 ore 20,00

Vito Nicola Paradiso, chitarra classica

12 DICEMBRE 2019 ore 20,00

Viz Maurogiovanni, basso elettrico

11 GENNAIO 2020 ore 20,00

Apulia Guitar Trio, chitarre classiche

6 FEBBRAIO 2020 ore 20,00

Giovanni Delle Fave, fisarmonica

12 MARZO 2020 ore 20,00

Teresa Viola, arpa

19 APRILE ORE 20,00

Michele Piano, pianoforte e synth

DIREZIONE ARTISTICA Scuola di Musica ‘900

Prima di ogni concerto si ha la possibilità di gustare un aperitivo musicale. L’ingresso è gratuito e riservato ai soci. Costo tessera annuale 10 euro.

Informazioni info@oskeneoltrelascena.it