Music for Africa con il concerto dei Faberi

Progetti futuri e Missione Africa Onlus organizzano il 4 settembre alle 20 un concerto tributo al grande Fabrizio De André eseguito dalla Faberi Tribute Band dal titolo “Questa di Fabrizio è una storia vera...”



Il concerto di beneficenza si svolgerà presso il RegioHotel Manfredi di Manfredonia (FG) strada per S. G. Rotondo Km 12, S.P. 58, in collaborazione con Rotary Club Foggia Capitanata, Rotary Club Manfredonia, Rotary Club San Severo, Rete Smash, Gargano TV e RegioHotel Manfredi.



La serata musicale sarà volta alla diffusione dell’operato di Missione Africa Onlus negli stati del Kenya e del Benin, i cui proventi confluiranno in una raccolta fondi.



INFO:

– progettifuturi0@gmail.com