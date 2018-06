La Municipale Balcanica in concerto al Safarà di Cerignola

Mercoledì 13 giugno alle 22:00 la Municipale Balcanica sarà in concerto gratuito al Safarà di Piazza Matteotti a Cerignola (FG).



La band pugliese, diventata negli anni un riferimento per la scena “balkan”, continua i festeggiamenti per i suoi quindici anni di attività con un nuovo singolo, “Transylvania Party Hard”.

Uscito lo scorso 30 marzo, il brano è ispirato ad una sorta di "humour deviato" in stile "Famiglia Addams": un mefistofelico Virgilio conduce una normale, timida ragazza nei meandri della notte tentandola ad abbandonare la solita vita per entrare in quella che lui chiama “aristocrazia della notte", che vive nell’oscurità e irride la normalità. Un personaggio che vuole svelare come i valori di questa “aristocrazia della notte" siano tutt'altro che oscuri e malefici ma anzi, intrisi di libertà, consapevolezza, voglia di vivere intensamente: quella che inizialmente sembra una oscura tentazione è in realtà l’invito a una sana ribellione contro gli schemi che rendono grigia la vita alla luce del giorno.

La Municipale Balcanica ha svolto la sua attività e costruito la sua carriera nei principali jazz festival italiani ed europei fino a condividere il palco con Iggy Pop lo scorso anno. Oggi ritorna sulle scene con un sound che si è fatto più diretto e asciutto, aggiungendo anche l’uso dell’elettronica e con una line up che, fatta eccezione per il batterista, resta invariata da oltre dieci anni.



Link evento: https://www.facebook.com/events/141603356585880/