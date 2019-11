I 'Musicomio' in anteprima su Spotify: ecco "Richiamami domani", il nuovo brano di Checco, Miriam e Mario Pio

Sono partiti da Foggia e sono decisi ad imporsi sulla scena musicale italiana. Loro sono i Musicomio, gruppo composto da Checco, Miriana e Mario Pio.

Da venerdì 29 novembre, in anteprima su Spotify, c'è “Richiamami domani” il loro nuovo singolo, un brano dalle sonorità frizzanti e vivaci, dal ritmo incalzante, tendente al funky con contaminazioni elettroniche. Il brano sarà in radio dal 3 dicembre. La canzone racconta dell’amore che, per quanto faccia bene, alla fine presenta sempre il conto da pagare.

Tra ricordi del rapporto finito da una parte, e l’effimera voglia di ricominciare dall’altra, alla fine l’amore non trionfa per via dei tanti 'passi falsi' commessi dai protagonisti. “A quanti di noi è capitato di rimandare cose, compreso l’amore?", commentano i Musicomio. Il gruppo, intanto, è cresciuto. Non solo musicalmente, ma anche sotto l’aspetto del management: è ufficiale la collaborazione professionale del trio con la P.G.O. Lab, giovane azienda milanese che curerà gli aspetti manageriali a partire proprio da “Richiamami domani”.

Negli ultimi anni, grazie al loro pubblico, hanno raggiunto numeri importanti: oltre un milione di views su YouTube e quattro settimane consecutive nelle prime posizioni della Top 50 Italy di Spotify con il brano “Il giro del mondo” sigla di Emigratis. E’ proprio con Pio & Amedeo che i Musicomio sono partiti in tour nei più importanti teatri d’Italia, oltre a numerose incursioni televisive e radiofoniche durante le quali sono nate diverse occasioni proficue per tanti featuring con nomi di spicco della musica italiana, solo per citarne alcuni: Gianni Morandi, J-Ax, Gigi D’Alessio, Andrea Bocelli e Claudio Baglioni.

Gallery