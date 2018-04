A Foggia 'Mug lettering', un laboratorio di Calligrafia su tazze di ceramica

Dopo il successo del "Brush Lettering", ecco un nuovo appuntamento per #Adulti: "Mug Lettering", un laboratorio di Calligrafia su tazze "Mug" di Ceramica!



-Domenica 15 Aprile (ore 11:00)

Location: Ubik Foggia

a Foggia in Piazza Umberto Giordano

durata del laboratorio: 2 ore



Il laboratorio prevede una fase iniziale progettuale di una composizione calligrafica a matita su carta, fino ad arrivare alla decorazione su ceramica con pennarelli specifici.

(L'oggetto realizzato sarà portato a casa dai partecipanti)



Non è richiesta alcuna conoscenza artistica preliminare, è necessaria solo la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi condurre in questa esperienza creativa!



Allora cosa aspetti?

Regalati un appuntamento con la creatività!



La quota di 12 euro, prevede:

-1 Tazza Mug

-1 Pennarello

-Materiali vari per sperimentazioni (Matita, Penna, Cartoncini...)



POSTI LIMITATI - Iscrizione Obbligatoria

Invia un messaggio Whatsapp al: 345 0228776