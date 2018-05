Dal Perù alla Capitanata: la mostra dei mobili in legno per aiutare i giovani dell'America Latina

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dal Perù a Foggia, per essere mostrati e venduti. Mobili in legno costruiti dai giovani peruviani impiegati per dare loro un lavoro e un futuro, evitando così emigrazione. A capo di questo progetto c’è l’Operazione Mato Grosso che da decenni opera in America Latina per dare un futuro a chi, altrimenti un futuro non ce l’avrebbe.

L’esposizione, inaugurata il 25 maggio, sarà aperta fino a sabato 9 giugno; i mobili in mostra vengono costruiti in Perù, trasportati in Italia a bordo di container e venduti. Tutto il ricavato della vendita è destinato per intero alle missioni Artesanos Don Bosco, in Perù.

Quindi si tratta esclusivamente di volontariato, il tutto senza scopo di lucro. Gli organizzatori, Enzo Dilisio e Carlo Paciello vi invitano a visitare la mostra in via Castiglione 19, a Foggia, nei pressi del Teatro del Fuoco.