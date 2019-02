Dal corpo ai ritratti, le “tracce di emozioni” di Salvatore Bruno a Parcocittà

I dettagli di un corpo in movimento, un ritratto, un oggetto ripreso, uno sguardo disincantato. Tanti possono essere i momenti immortalati da un disegno, tutti con emozioni diverse. E proprio le “Tracce di Emozioni” sarà il titolo della mostra di Salvatore Bruno, in esposizione a Parcocittà dal 23 febbraio al 5 marzo 2019. L’inaugurazione ci sarà sabato 23 febbraio alle ore 18.30 presso i locali del Centro Polivalente di Parco San Felice. “Quando disegno colgo sempre un istante della vita collegato alla quotidianità – spiega l’artista -. E’ un gesto figurativo, non c’è niente di incomprensibile ma l’obiettivo è sempre quello di coinvolgere lo spettatore in una sua interpretazione”. Salvatore Bruno è nato a Foggia nel marzo del 1955, dove vive e lavora. Si è accostato alla pittura da autodidatta, nel 1995, mettendo alla prova le sue abilità grafiche. Il primo contatto con la critica è stata la partecipazione al 22° Concorso Internazionale di pittura “La Telaccia d’Oro” svoltosi a Torino nel giugno del 1997, dove è stato premiato nelle “segnalazioni speciali”. Nella sua lunga carriera artistica ha esposto in città importanti come Firenze, Roma, Napoli, e ha lavorato molto anche nella sua provincia: tra gli ultimi suoi lavori, si ricordano la Mostra collettiva di Manfredonia della Capitanata Grand Tour nel 2016, mentre nel 2017 ha preso parte alla Collettiva Internazionale Human Rights H2O di Rovereto (Trento).

Dall’arte alla legalità, Parcocittà sarà protagonista di un altro appuntamento che si svolgerà in settimana: quello di giovedì 21 febbraio promosso da una rete di associazioni facenti capo a Libera che, alle ore 16.30 presso l’Auditorium di Santa Chiara, incontrerà il Procuratore Ludovico Vaccaro ed il Prefetto Massimo Mariani, insieme ad alcuni rappresentanti dei commercianti, per ascoltare da loro lo stato delle cose, capire i problemi di chi fa impresa sul territorio, costruire un patto di fiducia con il resto della comunità foggiana con cui impegnarci, insieme, a non piegarsi più alle richieste estorsive e a denunciare. Un appuntamento a cui Parcocittà, da presidio cittadino della legalità quale è diventato, non vuole mancare.