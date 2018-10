I “ritocchi” di Ubaldo Urbano impreziosiscono la settimana culturale di Parcocittà

Yoga della risata, mostre d’autore, corsi per informare e formare. Continuano intensamente le attività al Centro Polivalente Parcocittà. Venerdì 19 ottobre a partire dalle ore 17.30, sarà la volta del Club Yoga della Risata con “Io rido al Parco”, in collaborazione con il Club Runners Parco San Felice. Si tratta di una forma di yoga, già sperimentata con successo lo scorso anno a Parcocittà, che fa uso della risata autoindotta. L’assunto da cui parte è che “la risata un fenomeno naturale, e non necessariamente implica la comicità o la commedia”.

Da un'idea del medico indiano di Mumbay, Madan Kataria, ha avuto origine il primo Club della risata, in un parco pubblico, il 13 marzo 1995, con un minuscolo gruppo di membri attivi. Oggi si contano oltre 6000 club in 72 paesi circa che fanno di questa forma di yoga un fenomeno di portata mondiale.

Dallo yoga all’arte, gli appuntamenti culturali di Parcocittà si arricchiranno di un altro appuntamento importante: Retouchés. Si tratta della mostra di Ubaldo Urbano, la cui inaugurazione avverrà sabato 20 ottobre alle ore 19 nei locali del Centro Polivalente, e vedrà gli interventi di Gaetano Cristino e Giuseppe D’Urso. Il titolo della mostra tradotto significa "Ritoccato". Consiste in riproduzioni su carta sensibile con interventi dell'autore al fine di impreziosirle. L' invito di Parcocitta' è scaturito dagli organizzatori allo scopo di creare e aumentare interesse e coinvolgimento sul Parco. La mostra conterrà una carrellata di oltre quarant'anni del lavoro di Ubaldo Urbano dove cercherà di portare il succo degli anni passati. La scelta del cartaceo che si avvarrà di un buon supporto delle sue immagini, deriva dalla volontà di rendere alla porta più allargata la fruibilita' e l'acquisizione dell' arte.

Prima della mostra, alle 17.30, ci sarà il corso informativo teorico-pratico di primo soccorso, in partenza a Parcocittà dal 20 di ottobre. L'obiettivo è informare i cittadini sulle corrette manovre di primo soccorso da prestare in caso di necessità. Il corso, tenuto da Mirko Torre, soccorritore-istruttore BLSD, infermieri e medici qualificati, si svolgerà in 17 lezioni composte da diversi temi che spiegheranno l'importanza di saper attuare i giusti comportamenti quando ci si trova alle prese con situazioni di emergenza che riguardano le persone, tra cui le manovre salva-vita pediatriche. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Parcocittà, aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica, oppure consultare il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEsruJaLq-KdXZLHbOWqUlOXGymVE9JQCssUhgu3S42pOvCQ/viewform?c=0&w=1.