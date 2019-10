'Un miracolo di volontariato': a Foggia, la mostra che racconta la storia di Radio Maria attraverso foto, immagini e ricordi

Sarà visitabile fino al prossimo 27 ottobre, nei locali della parrocchie di Gesù e Maria, a Foggia, la mostra 'Radio Maria - un miracolo di volontariato'. Per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta in una piccola parrocchia di provincia, infatti, Radio Maria si racconta attraverso fotografie, immagini e ricordi: un’avventura straordinaria che ha generato la più grande rete radiofonica cattolica del mondo, con 78 emittenti in 80 nazioni, più di 20.000 volontari e un ascolto stimato di oltre 30 milioni di persone.

“Prima la diffusione in tutta Italia, poi quella nel mondo: questa è una storia scritta da migliaia e migliaia di persone, un popolo intero - sottolinea Pade Livio, direttore di Radio Maria – molti però non la conoscono e questo è lo scopo di questa Mostra, che con vari pannelli racconta un’avventura di cui non siamo solo gli strumenti umani, ma la cui regia è tutta della Madonna: l’amore per la Santa Vergine, infatti, ovunque nel mondo è la forza propulsiva di Radio Maria”.

“Tuttavia - continua Padre Livio - solo noi che l’abbiamo vissuta dal di dentro sappiamo come la Madonna sia intervenuta in modo meraviglioso per realizzare questo progetto, che continua e si diffonde. Visitate la mostra e così conoscerete anche voi le radici di questo meraviglioso albero di senapa, che ormai è diventato gigante, all’interno del giardino della Chiesa Cattolica”. La mostra si potrà visitare fino al 27 ottobre, a Foggia, presso la Chiesa Gesù e Maria in Piazza Giordano, tutti i giorni nei seguenti orari: dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 20,00.