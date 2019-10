Foggia torna a essere la capitale dell'Ornitologia: al quartiere fieristico la mostra di uccelli provenienti da tutto il mondo

Il 26 e 27 ottobre Foggia torna ad essere la “Capitale dell’Ornitologia”. Nel prossimo weekend, infatti, al quartiere fieristico migliaia di uccelli provenienti da tutto il mondo saranno in esposizione alla “3^ Mostra Ornitologica Internazionale dei Tre Mari”. Si tratta di un’esposizione (la più importante del sud Italia) che vede una sinergia di associazioni ornitologiche pugliesi, lucane, campane, siciliane e calabresi, che convergeranno tutte nel capoluogo dauno. Sono previsti cinquemila uccelli in esposizione nel padiglione 71, altrettanti in mostra scambio nel padiglione 10 per un totale di migliaia di espositori, allevatori, curiosi provenienti da tutta Europa.

Gli uccelli saranno sottoposti a giudizio da un pool di giudici internazionali provenienti dai paesi europei. Presenti aziende del mondo del settore del Pet a livello internazionale. Alla “Tre Mari” saranno presenti uccelli di ogni tipo provenienti da tutto il mondo, dai giganteschi pappagalli sudamericani ed africani ai minuscoli e coloratissimi diamanti australiani, senza dimenticare i canarini di tutte le razze, i cardellini, i fringillidi domestici e gli esotici d’affezione più rari. L’esposizione è aperta anche alle scolaresche e sono previste visite guidate nei padiglioni per meglio conoscere lo straordinario mondo alato. Tutto questo sotto l’egida della “Federazione Ornicoltori Italiani”, che da decenni ha adottato il motto “Allevare è proteggere”, e della C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale). L’allevamento in cattività di uccelli appartenenti a specie protette, che in alcuni casi si sono completamente estinti in natura, ne permette infatti la salvaguardia e la reintroduzione in natura e combatte fenomeni come il bracconaggio.

Appuntamento a sabato (dalle 8 alle 18) e domenica (dalle 8 alle 15.30)