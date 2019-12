"Luci a Palazzo di città": le opere di Marco Lodola in mostra a Foggia

Le opere del Maestro della new-pop art “ospiti” a Foggia nell’atrio della Sala Consiliare del Comune di Foggia dal 10 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020.

Marco Lodola, artista fra i più innovativi e apprezzati a livello nazionale e internazionale, attraverso i propri lavori, “illuminerà” la città con una fantastica personale.

Oltre ad essere un artista apprezzato e conosciuto, che ha collaborato a progetti per importanti aziende – Swatch, Coca Cola, Vini Ferrari, Harley Davidson, Ducati, Illy, Valentino, Coveri, Fabbri, Air One, Fiat, Juventus –, con musicisti e scrittori riconosciuti e come scenografo di diverse produzioni televisive – Festival di Sanremo, X Factor, Roxy Bar – è stato anche ospite della 53a Biennale di Venezia.