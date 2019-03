Ad Accadia la mostra "Le Macchine di Leonardo"

Presentata nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana la mostra: "Le macchine di Leonardo ad Accadia", promossa e organizzata dal Comune di Accadia in occasione della celebrazione dei cinquecento anni dalla morte del Genio del Rinascimento, ma anche nell’ambito del progetto di realizzazione per la produzione di idrogeno rinnovabile (Progetto “Accadue Accadia”). Hanno partecipato: il Sindaco di Accadia, Pasquale Murgante; la curatrice della mostra, Stefania De Toma; lo scultore, Giorgio Butini; il Capo Ufficio Stampa della Provincia, Carmine Pecorella e per l’organizzazione Michele dell’Anno e Giustina Ruggiero.

La mostra sarà inaugurata ad Accadia sabato 23 marzo alle ore 11.00 a Palazzo de Stefano.

L’esposizione resterà aperta fino al 2 maggio, anche nei giorni delle festività pasquali, il 25 aprile e il 1 maggio.

La sede prescelta per l’esposizione è il suggestivo e cinquecentesco Palazzo de Stefano all’ingresso del Rione Fossi, luogo della sperimentazione del progetto Accadia Accadue. I laboratori didattici avranno, invece, luogo nella vicina sede del Centro Studi, via Borgo 18.

Collaborano alla mostra le associazioni e le istituzioni: Digital Evocation, Pro Loco, Anspi Oratorio "Sorriso Cristiano", La Bottega dei Sorrisi, Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi".

Saranno ben ventidue le macchine in esposizione della collezione del Museo “Leonardo Da Vinci”, di cui è proprietaria la famiglia Niccolai.

Alla mostra e alla Fondazione Niccolai è annesso il progetto "Oltre" con una scultura dedicata a Leonardo che verrà presentata da Bruxelles in tutto il mondo.