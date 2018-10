'Il teatro racconta...': al Giordano una mostra sugli spettacoli degli ultimi anni

Sarà inaugurata martedì 23 ottobre, alle ore 19, nel foyer del Teatro Comunale “Umberto Giordano” di Foggia, la mostra intitolata “Il Teatro racconta…”, organizzata dal Comune di Foggia per il tramite dell’Assessorato alla Cultura.

Da oggi e fino al 7 gennaio prossimi, saranno esposte 30 foto di Federico Antonellis e Monica Carbosiero riprese rispettivamente durante le stagioni liriche e di prosa del teatro foggiano.

Le opere sono realizzate in grande formato e con stampa “fine art”.

Un’occasione per vedere i risultati dell’impegno di due tra i fotografi più apprezzati della nostra città e per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della proposta culturale dell’Amministrazione in questi ultimi anni.