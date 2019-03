'Fuori dagli schemi': una mostra racconta le storie di 11 calciatori ribelli

'Fuori dagli schemi', 11 storie di calciatori ribelli, è la mostra itinerante di Osvaldo Casanova e 'Minuto 78' che, partita dalla Qudieria della Triennale a Milano lo scorso settembre, fa tappa a Foggia, e sarà ospitata dal circolo Lazy Cat e dalla Libreria Indipendente Velasquez, da giovedì 7 a sabato 23 marzo.

Osvaldo Casanova è nato a Lonigo (Vicenza). Ha frequentato l’Accademia di Comunicazione a Milano. Ha fatto il pubblicitario, il grafico, l’illustratore, il copywriter e il vignettista. Ha lavorato, disegnato e dipinto per la musica, l’editoria, lo sport e la pubblicità. Ha illustrato due racconti, un disco e dipinge dal vivo durante i concerti. Ha in cantiere un paio di graphic novel e scrive di calcio. Ha esposto in mostre personali e collettive, di pittura e di illustrazione. Ama i pennarelli neri nuovi, i Clash, le birre smooth inglesi e il Lanerossi Vicenza.