“Eterno contrasto, perfetto incastro”: a Foggia il secondo romanzo di Serafina Lomaisto

“C’è chi è destinato a trovarsi e chi è destinato a cercarsi per tanto tempo e trovarsi solo quando ormai è troppo tardi.”



L'associazione Parole Contrarie ospiterà l’autrice Serafina Lomaisto: Nata a Foggia nel 1994, scrive da sempre ma ha cominciato a farlo seriamente qualche anno fa. Ci presenterà il suo secondo romanzo “Eterno contrasto, perfetto incastro” che racconta di Gaia, una diciottenne che conoscerà l’amore per caso e si ritroverà incastrata in questo sentimento dalle mille sfaccettature, tra forza e fragilità, tra conoscenze e perdite, tra sconfitte e cambiamenti. In questo viaggio non sarà sola, anzi. Ci sarà chi cambierà con lei e si ritroverà ad essere causa e soluzione di queste scelte.



Nella stessa occasione l'associazione ospiterà la mostra fotografica allestita con i lavori degli allievi del corso appena concluso. Negli scatti degli autori ci saranno le strade Foggia e i suoi volti, raccontati con obiettivi e tecniche che catturano luci e movimenti.



Ingresso libero.



https://www.facebook.com/events/850110445354434/?ti=ia

