Parcocittà ospita gli spazi fantastici di Antonio Torquato Lo Mele

Opere in legno e cartoncino, ma anche in metallo, vetro e ceramica. Sarà inaugurata sabato 22, alle 18.30 a Parcocittà, la mostra antologica dell'artista, designer e architetto Antonio Torquato Lo Mele. Un'esposizione che ripercorre vent'anni di carriera del Lo Mele che si è cimentato con la lavorazione dei materiali più diversi, seguendo però un unico filo conduttore: un dialogo perpetuo tra architettura, arte e simbologia.

Ne sono nati veri e propri gioielli da esposizione, sempre al limite tra fantasia e riflessione filosofica: "La Città dei Funamboli", "Miareggina", "Il Villaggio dei Pinocchi", "Save the Children", "La Cattedrale di Bach", "La Bambina Favolosa" e tanti altri. Una trentina le opere selezionate per la mostra, in cui si integrano con grande efficacia immagine e funzione in una fluidità aperta dove gli edifici e le loro parti perdono la propria identità per dar vita ad intersezioni inaspettate. Assemblaggi sapienti, all'apparenza anche caotici, costruiti secondo un'idea di innesto immaginario che intenzionalmente stravolge il fruire tradizionale degli spazi.

Con la mostra, chiamata non a caso "Essere Luogo", l'artista ha voluto fare un omaggio alla sua città e al posto che materialmente l'accoglie, "Parcocittà", realtà nata da pochi anni a Parco San Felice ma diventata subito nuovo polo culturale, giovane e in continuo fermento. Tra i doni materiali fatti di recente da Antonio Torquato Lo Mele a Foggia c'è un'opera di design conservata all'interno de 'La Magna Capitana', una 'biblioteca' nella biblioteca, uno studiolo in legno, sul modello dei prototipi medioevali, che permette al lettore di salirci sopra ed 'isolarsi' (anche visivamente) nella lettura.

"Essere Luogo" sarà visitabile gratuitamente dal 22 fino al 30 giugno: dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30 in via Rovelli 7.